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Мощный циклон обрушил на Сочи рекордное количество осадков
В Сочи рекордные 10 мм осадков привели к локальным подтоплениям улиц
Сильнейший субботний ливень принес на черноморский курорт более ста миллиметров осадков, спровоцировав падение деревьев и локальное затопление дорог.
Сильные дожди накрыли город-курорт в субботу, вызвав скопление воды на улицах, передает ТАСС. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий.
«В Сочи выпало рекордное количество осадков – более 100 мм. Пик циклона пройден, по прогнозам синоптиков, к полуночи дождь полностью прекратится», – сообщили в администрации города.
В диспетчерские службы поступила информация о нескольких упавших деревьях. Дежурные бригады предприятия «Водосток» откачивают воду с проезжей части и низменных участков во всех районах.
Городская инфраструктура и общественный транспорт продолжают работать в штатном режиме. Уровень воды в местных реках остается на безопасных отметках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Сочи включили сирены из-за опасного подъема воды в реке Херота.
В августе прошлого года в предгорьях Лазаревского района выпало до 95 миллиметров осадков. В июне того же года вышедшая из берегов река Ира затопила автомобильные дороги.