Россиянок и украинца задержали на Бали за организацию проституции

Полиция Индонезии задержала россиянок и украинца за организацию проституции

Tекст: Мария Иванова

В ходе масштабной операции по выявлению нарушителей миграционного законодательства на индонезийском курорте задержали 13 иностранцев, передает РИА «Новости».

Рейды прошли вечером 17 сентября в популярных туристических районах Чангу, Семиньяк и Умалас. Среди арестованных оказались 12 женщин и один мужчина.

«В Чангу сотрудники задержали россиянку и украинца, которого подозревают в содействии занятию проституцией», – заявил глава местного иммиграционного управления Мухамад Новиандри.

По данным ведомства, об оказании сексуальных услуг с девушкой договаривались через мессенджеры. Срок временного проживания предполагаемого организатора с Украины истекал в октябре 2025 года.

Позднее на вилле в Умаласе правоохранители обнаружили еще трех россиянок и гражданку Казахстана. Также были задержаны семь гражданок Нигерии. Операцию организовали после многочисленных обращений местных жителей.

Иммиграционная служба продолжает опрашивать подозреваемых. Иностранцам грозят депортация, пятилетний запрет на въезд в страну и возможное уголовное преследование. Руководитель регионального ведомства Рамдхани подчеркнул недопустимость использования разрешений на проживание не по назначению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае миграционная служба Индонезии пресекла незаконную деятельность двух россиянок на Бали. Российские дипломаты сразу начали выяснение обстоятельств данного инцидента.

В прошлом году местная полиция задержала еще двоих граждан России за организацию международной сети проституции.