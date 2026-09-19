Победители московской акции «ВыбираемВместе2026» начали использовать баллы

Tекст: Мария Иванова

Более 2 млн человек стали победителями первого дня столичного розыгрыша и начали использовать полученные выигрыши.

«Первые победители акции «#ВыбираемВместе2026 – Москва» программы «Миллион призов» уже активируют свои уникальные коды участников на странице акции. Они выиграли от одного до 50 тыс. призовых баллов, которые можно обменять на скидочные промокоды и специальные предложения партнеров акции сразу или позже, в удобное время. Каждый балл равен одному рублю», – отмечается в сообщении мэрии Москвы.

Москвичам уже доступны предложения от магазинов, кафе, аптек и маркетплейсов. Кроме того, призовые баллы можно направить на благотворительность, пополнить ими карту «Тройка» или перевести в «Мосбилет». Активировать код на портале mos.ru необходимо до 12 октября.

Организаторы уточнили, что после активации начисления отобразятся в личном кабинете, а использовать их нужно до 10 декабря. Для этого в каталоге поощрений следует выбрать понравившееся предложение. Сами промокоды будут действительны до 15 декабря 2026 года включительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Центризбирком запустил специальную акцию с промокодами для впервые голосующих россиян.

Во время прошлых выборов победителями аналогичного розыгрыша призов стали более миллиона москвичей.