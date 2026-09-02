В России запустили акцию для впервые голосующих избирателей

Tекст: Дарья Григоренко

ЦИК России совместно с Росмолодежью и АНО «Россия – страна возможностей» запустили проект для молодых граждан, впервые участвующих в выборах.

18-летние россияне, проголосовавшие 18, 19 и 20 сентября, смогут зафиксировать это событие на специальной онлайн-карте и получить промокоды от партнеров, говорится в сообщении ЦИК в Max.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула: «В 2026 году впервые проголосует 1,6 млн избирателей. Первое голосование, первый выбор – важное событие в жизни каждого гражданина. Избиратели, голосующие впервые, требуют нашего особого внимания. Ребята должны не только прийти на свои первые выборы, но и запомнить это событие».

На избирательных участках разместят плакаты с QR-кодами, ведущими на страницу акции. Для участия необходимо проголосовать и подтвердить возраст на сайте ФГАИС «Молодежь России». Главная страница проекта откроется 18 сентября в 8:00. В ожидании голосования участникам предлагается сыграть в онлайн-игру «Дело выбора» ради призов от платформы «Россия – страна возможностей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об активном вовлечении молодых людей в выборные процессы.

В середине августа из Владивостока отправился брендированный к выборам информационный поезд «Россия».