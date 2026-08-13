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Из Владивостока отправился брендированный к выборам в Госдуму поезд «Россия»
Из Владивостока в Москву отправился брендированный поезд «Россия», который будет курсировать между этими городами до 20 сентября и информировать пассажиров о выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Состав проходит через 84 города страны, а узнать подробности о предстоящем голосовании пассажиры смогут с помощью информационно-развлекательной системы «Попутчик».
ЦИК России совместно с Избирательной комиссией Приморского края и РЖД запустила пассажирский поезд №1/2 «Россия», брендированный к выборам депутатов Госдумы. Об этом говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Вместе с ОАО «Российские железные дороги» мы создали проект, который позволяет провести путешествие с пользой и не забыть о выборах, которые пройдут в единый день голосования. Вчера через всю нашу огромную Страну отправился поезд, ставший новым достижением информационно-разъяснительной кампании», – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В рамках информационно-разъяснительной кампании брендированный поезд будет курсировать между Владивостоком и Москвой до 20 сентября. Пассажиры смогут узнать о выборах через систему «Попутчик». Состав проедет через 84 города, включая Хабаровск, Биробиджан, Читу, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Пермь, Киров и Ярославль, где также запланированы акции с участием СМИ. Глава Владивостока Константин Шестаков выразил уверенность, что проект поможет неопределившимся гражданам принять решение об участии в голосовании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования.
В начале августа в России стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.