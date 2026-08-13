Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В Казахстане запретили работу бота для знакомств «Дайвинчик»
Суд в Казахстане запретил Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик»
Алатауский районный суд Алма-Аты удовлетворил иск прокуратуры о блокировке в Казахстане телеграм-бота для знакомств «Дайвинчик». Причиной блокировки в Казахстане телеграм-бота для знакомств «Дайвинчик» с многомиллионной аудиторией стало отсутствие проверки возраста пользователей и потенциальная угроза безопасности несовершеннолетних.
Алатауский районный суд Алма-Аты удовлетворил иск прокуратуры о блокировке в Казахстане телеграм-бота для знакомств «Дайвинчик». Как отмечает портал Tengrinews, «главными причинами для судебного запрета стали отсутствие механизмов проверки возраста пользователей и угроза безопасности несовершеннолетних», передает ТАСС.
Решение уже направлено в уполномоченные органы, однако сервис пока продолжает функционировать. В октябре 2025 года прокуратура Алма-Аты потребовала закрыть платформу, насчитывающую около 17 млн пользователей, после инцидента с несовершеннолетней девочкой.
В декабре 2025 года Роскомнадзор внес сервис в реестр запрещенных сайтов из-за распространения детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет сообщил о вербовке российской молодежи украинскими спецслужбами через платформу «Дайвинчик».
Ранее сообщалось, что житель Ярославской области после шантажа в этом сервисе повредил опору линии электропередачи.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила об активном сборе личных данных школьников через подобные боты.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ