Медведев обосновал право на захват судов с грузом «западноевропейских псов»

Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда

Tекст: Вера Басилая

Россия имеет право атаковать любое торговое судно, перевозящее грузы в интересах противника, написал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, такие действия оправданы симметричным подходом в ответ на претензии Запада.

«Абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много», – подчеркнул политик.

Медведев отметил, что западные страны неправомерно критикуют так называемый российский теневой флот. Эти суда, зарегистрированные в странах с льготным налогообложением, выполняют перевозки в интересах России.

«Никаких прав у европейских собак задерживать такие суда ни в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством нет. Это чистой воды произвол», – заявил Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что российские Вооруженные силы способны значительно расширить свою деятельность за пределы Черного моря. Об этом, по его словам, командующий Тихоокеанским флотом доложил Верховному главнокомандующему.

Ранее Украина потребовала от Международной морской организации ООН признать корабли отечественного теневого флота законными военными целями.

Напомним, в июле российские военные атаковали у берегов Одессы иностранный сухогруз с военным снаряжением для ВСУ.

Президент Владимир Путин пообещал зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.