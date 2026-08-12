Британский гонщик разогнал водородный автомобиль до рекордных 653 км/ч

Британский гонщик Грин разогнал водородный автомобиль до рекордных 653 км/ч

Tекст: Мария Иванова

Британский гонщик Энди Грин установил рекорд скорости на автомобиле с водородным двигателем, передает РИА Новости.

«Грин… достиг скорости 406,32 мили в час (653,9 километра в час)… на известных солончаках Бонневилл в штате Юта на машине, оснащенной двумя водородными двигателями внутреннего сгорания общей мощностью 1,6 тыс. лошадиных сил», – отмечает канал Sky News.

Спортсмен управлял болидом Hydromax от британского производителя спецтехники JCB. Этим заездом он превзошел предыдущее достижение в данной категории, составлявшее 298 километров в час. Британец также улучшил свой прошлый рекорд для дизельных машин в 563 километра в час, установленный здесь же в 2006 году.

К заезду гонщик готовился четыре месяца, привыкая к экстремальной жаре в кабине с помощью тренировок и горячих ванн. Напомним, что в 1997 году Грин установил абсолютный мировой рекорд, разогнавшись на реактивном автомобиле до 1227 километров в час.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американский гонщик Крис Рашке погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на солончаках в штате Юта.

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