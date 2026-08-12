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Британский гонщик разогнал водородный автомобиль до рекордных 653 км/ч
Британский гонщик Грин разогнал водородный автомобиль до рекордных 653 км/ч
Бывший военный пилот Энди Грин на болиде мощностью 1600 лошадиных сил более чем вдвое превзошел прошлое мировое достижение на американских солончаках Бонневилл.
Британский гонщик Энди Грин установил рекорд скорости на автомобиле с водородным двигателем, передает РИА Новости.
«Грин… достиг скорости 406,32 мили в час (653,9 километра в час)… на известных солончаках Бонневилл в штате Юта на машине, оснащенной двумя водородными двигателями внутреннего сгорания общей мощностью 1,6 тыс. лошадиных сил», – отмечает канал Sky News.
Спортсмен управлял болидом Hydromax от британского производителя спецтехники JCB. Этим заездом он превзошел предыдущее достижение в данной категории, составлявшее 298 километров в час. Британец также улучшил свой прошлый рекорд для дизельных машин в 563 километра в час, установленный здесь же в 2006 году.
К заезду гонщик готовился четыре месяца, привыкая к экстремальной жаре в кабине с помощью тренировок и горячих ванн. Напомним, что в 1997 году Грин установил абсолютный мировой рекорд, разогнавшись на реактивном автомобиле до 1227 километров в час.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американский гонщик Крис Рашке погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на солончаках в штате Юта.
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