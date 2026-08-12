Убивший пасынка в Калининградской области получил пожизненный срок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инстанция признала мужчину виновным в истязаниях и убийстве малолетнего, передает ТАСС.

В своем последнем слове осужденный попросил отправить его на спецоперацию. «Я прошу суд назначить наказание – направить меня в зону СВО, чтобы я мог компенсировать часть того горя, что, не желая, принесли мои руки в дом», – заявил фигурант.

Мужчина утверждал, что не хотел убивать мальчика, а лишь пытался приучить его к дисциплине.

Мать погибшего ребенка попросила назначить ей минимальное наказание ради возвращения к дочери, пишет РИА «Новости».

Государственное обвинение запрашивало для женщины восемь с половиной лет колонии.

Трагедия произошла в начале 2025 года в Черняховске. Находясь в состоянии наркотического опьянения, отчим нанес ребенку не менее 35 ударов за отказ выполнять физические упражнения.

После смерти мальчика злоумышленник спрятал тело в болоте и имитировал поиски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд возобновил следствие для дополнительного изучения данных из телефонов подсудимых.

Ранее гособвинение потребовало для жителя Черняховска пожизненного лишения свободы.

До этого следователи доказали восемь эпизодов жестокого насилия над убитым мальчиком и его старшей сестрой.