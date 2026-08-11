Освобожден осужденный в России американец Гилман

Reuters: Осужденный в России американец Гилман освобожден и летит в Вашингтон

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гражданин США Роберт Гилман, отбывавший наказание в российской тюрьме, летит в Вашингтон на самолете американского Госдепартамента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации Соединенных Штатов.

Адвокат американца Ирина Бражникова в беседе с ТАСС допустила, что ее подзащитный мог быть помилован. «О возможном помиловании я сама узнала от журналистов. Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не видела», – рассказала юрист.

По данным Associated Press, Гилман направляется в штат Техас для медицинского обследования и лечения.

Гилмана задержали 19 января 2022 года на железнодорожном вокзале в Воронеже после пьяного дебоша в поезде Сухум – Москва. В отделе полиции он ударил ногой сотрудника МВД.

Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В мае 2023 года срок наказания сократили на один год.

Позднее против Гилмана возбудили новое уголовное дело. Находясь в колонии, он отказался соблюдать установленный распорядок и применил физическую силу к сотруднику исправительного учреждения. Еще один эпизод произошел в СИЗО, куда Гилмана перевели на время расследования нового дела.

В октябре 2024 года суд приговорил его к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. В апреле 2025 года срок заключения увеличили еще на год.

Затем Гилман вновь оказался фигурантом уголовного дела, связанного с применением силы к сотрудникам ФСИН. 5 мая он напал на сотрудника УФСИН, пытаясь не допустить своего этапирования из СИЗО в исправительную колонию.

В конце 2025 года Центральный районный суд Воронежа вынес ему очередной приговор по двум эпизодам применения насилия к сотрудникам ФСИН. К ранее назначенному наказанию Гилману добавили еще два года лишения свободы в колонии.

До этого власти США попросили Москву освободить Роберта Гилмана для прохождения медицинского лечения.

Весной осужденный американец заявил о желании отправиться в зону проведения специальной военной операции.