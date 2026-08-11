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Премьер Грузии отказался от восстановления дипотношений с Россией
Премьер Грузии Кобахидзе отказался от восстановления дипотношений с Россией
Грузия не планирует возвращаться к полноценным дипломатическим отношениям с Россией, пока Москва продолжает признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам главы правительства, позиция Тбилиси напрямую связана с вопросом статуса двух республик. «Пока так называемое признание со стороны России – состоявшийся факт, дипломатические отношения, конечно же, не будут восстановлены. Нашей целью в отношении Российской Федерации является мирное урегулирование конфликта», – приводит слова премьер-министра ТАСС.
При этом премьер подчеркнул, что Грузия стремится к урегулированию конфликта с Россией, это остается одним из ключевых направлений внешней политики страны.
«Нашей целью в отношении Российской Федерации является мирное урегулирование конфликта», – заявил Кобахидзе, добавив, что мирное разрешение ситуации «является одним из внешнеполитических приоритетов» Грузии.
Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в августе 2008 года после вооруженного конфликта. В том же месяце Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси считает эти территории частью Грузии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал продолжить прагматичную политику для мирного решения конфликта с Россией.
В конце прошлого года председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал признание Москвой территориальной целостности республики главным условием нормализации двусторонних связей.