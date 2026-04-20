Жители Германии стали лидерами среди желающих получить гражданство России

Tекст: Ольга Иванова

Исследование Центрального агентства миграции показало высокий интерес русскоязычной диаспоры к переезду в РФ, сообщает «Газета.Ru».

Опрос более 7 тыс. респондентов из западных стран выявил, что 6% планируют получить российское гражданство в ближайшее время, а 23% уже оформили его или сохранили.

Наибольшую активность проявляют соотечественники из Германии и государств Балтии, где четверть опрошенных рассматривают возможность получения паспорта РФ. Специалисты связывают это с изменениями в немецком законодательстве, разрешившими двойное гражданство с середины 2024 года.

По данным МВД, в 2025 году по программе переселения заявки подали 37 тыс. человек. Пока большинство реальных переселенцев составляют граждане СНГ, в первую очередь из Казахстана и Киргизии. Доля выходцев из стран дальнего зарубежья составила 8,1%, среди которых лидируют немцы.

Среди главных мотивов переезда респонденты называют ожидание более высокого уровня жизни, разочарование западными реалиями и навязывание нетрадиционных ценностей. Типичный участник программы – человек с высшим образованием в возрасте от 45 до 54 лет, переезжающий с семьей.

Самыми популярными регионами для переезда из западных стран стали Калининградская область и Москва. Также соотечественники проявляют интерес к южным регионам и экономическим центрам вроде Челябинска и Новосибирска.

Миграционная служба МВД РФ зафиксировала более 12,5 тыс. заявлений на участие в госпрограмме добровольного переселения с начала года.