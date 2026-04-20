Испанская партия призвала к выходу страны из НАТО

Испанская партия «Подемос» призвала к выходу страны из НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции представитель партии Пабло Фернандес заявил, что Мадрид должен разорвать экономические, дипломатические, торговые и спортивные связи с Израилем, если власти страны хотят сделать что-то, зависящее только от них, передает ТАСС.

Партия поддержала идею приостановки соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем, однако Фернандес подчеркнул, что это решение зависит от Брюсселя.

Также Фернандес высказался за создание «антитрамповского фронта» с конкретными действиями, в числе которых назвал выход из НАТО, которая, по его словам, «де-факто является империалистической военной организацией, возглавляемой (президентом США) Дональдом Трампом».

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном исчезновении альянса через десять лет.

В прошлом году в Париже прошла акция за выход Франции из ЕС и НАТО.