В Париже прошла демонстрация за отставку Макрона и выход Франции из ЕС и НАТО

Tекст: Мария Иванова

В центре Парижа прошла демонстрация с требованием отставки президента Франции Эмманюэля Макрона и выхода страны из Евросоюза и НАТО, передает ТАСС.

Участники акции прошли маршем от бульвара Монпарнас к Лувру, скандируя лозунги: «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!», «За выход из ЕС!».

Митинг был организован по призыву лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо. В беседе с корреспондентом агентства он заявил: «Теперь правительства назначают на короткое время. Что действительно серьезно, так это то, что кабмин назначается только для того, чтобы провести бюджет через Совет министров».

Филиппо отметил, что в происходящем нет демократии, а страна находится в состоянии беспорядка из-за частой смены премьер-министров. По его мнению, президенту следует уйти в отставку. Политик также подчеркнул необходимость немедленного выхода Франции из ЕС и НАТО, заявив, что страна лишена суверенитета и не может самостоятельно реагировать на кризисы.

Он указал, что если Франция останется в составе Евросоюза, ей грозят цензура, война и нищета

Поводом для протестов стала отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню 6 октября, который вскоре был вновь назначен Макроном на этот пост 10 октября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции.

Ранее французский журнал Le Point выпустил обложку с призывом к отставке президента Эммануэля Макрона.