Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Гуляйполя, Затишья Запорожской области и Покровского Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

Параллельно подразделения группировки «Север» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волфино и Садками Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Рыбалкино.

ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада с матсредствами.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Островского, Шийковки и Богуславки Харьковской области.

Под Купянском штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожены десять боевиков, отчитались в Минобороны.

В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе британская бронемашина Snatch, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и восемь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Варваровки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР).

Противник потерял до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе немецкую боевую машину пехоты Marder, и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии полблизости от Русина Яра, Сергеевки, Сухецкого, Артемовки, Красного Кута, Родинского ДНР, Ивановки и Новопавловки Днепропетровской области.

В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке Ровного. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки противника, отчитались в Минобороны.

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный.

За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне, российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь

За день до этого они освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

А ранее освободили Новоуспеновское в Запорожской области.