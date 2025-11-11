Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Даниловки, Орестополя, Нечаевки Днепропетровской области, Рыбного, Сладкого и Нового Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и три склада материальных средств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Павловки и Садков Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Синельниково и Волчанском Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 140 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петропавловки, Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки Харьковской области, Дробышево и Новоселовка Донецкой народной республики (ДНР).

В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника, полностью освободив восточную часть города.

Противник однако не оставляет попыток прорваться к окруженным подразделениям. В течение суток была отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области c целью деблокирования окруженных подразделений.

В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять бронемашин, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три станции РЭБ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь бронемашин. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, восемь станций РЭБи контрбатарейной борьбы.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Северска, Звановки, Васюковки, Иванополья, Платоновки, Кузьминовки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки и Клинового ДНР.

Противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три броне машины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригада морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Торецкого, Розы Люксембург, Суворово и Родинского ДНР, Ивановки и Новопавловки Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За минувшие сутки освобождены 256 зданий. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог, освобождены 98 зданий, перечислили в Минобороны.

Отражены семь атак, в том числе три на бронетехнике, 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих противника.

Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении Новоэкономического ДНР.

В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне «Восточный», в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона «Западный».

За последние утки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения,

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню».

Напомним, накануне российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

В минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области

Ранее они освободили Волчье в Днепропетровской области, а также запорожскую Успеновку.