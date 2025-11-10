  • Новость часаПакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    10 ноября 2025, 22:10 • Общество

    ВС России создают «северную клешню» в Запорожской области

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника?

    Подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Согласно данным Минобороны, за сутки были поражены формирования трех механизированных и одной штурмовой бригад, и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Даниловка, Орестополь и Покровское в Днепропетровской области, а также Доброполье в Запорожской области.

    В последние дни ВС РФ продолжают успешное продвижение в Запорожской области. В минувшие выходные подразделения углубились в оборону противника и освободили село Рыбное. В ходе боев ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, артиллерию, автомобильную технику, станции РЭБ и склады с боеприпасами. Ранее было освобождено село Успеновка, где получили поражение личный состав и техника двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    В экспертном сообществе отмечают, что сейчас основной целью ВС России является выход на трассу Покровское – Гуляйполе. Контроль над этой транспортной артерией позволит не только нарушить логистику противника на данном участке фронта, но и создаст условия для последующего охвата Гуляйполя.

    «Новое и Сладкое – это небольшие населенные пункты. Однако, несмотря на скромные размеры, их освобождение будет иметь серьезные оперативные последствия», – объясняет военный аналитик Борис Рожин. По его словам, на этом участке фронта противник не имеет четкой линии обороны: «Скорее всего, оппоненты создали в посадках сеть опорных пунктов, через которые нашим войскам приходится "просачиваться"».

    Эксперт приводит данные о продвижении ВС России в среднем на 10-12 кв. км в сутки: «Темп наступления устойчивый, в некоторые дни удается пройти даже больше. Противник с боями постепенно отходит на запад».

    «Сейчас основная цель – выход на трассу Покровское – Гуляйполе, – отмечает Рожин. – Сначала необходимо взять ее под контроль дронами, затем перерезать физически. Это критически важно, поскольку противник использует эту артерию для снабжения гуляйпольской группировки». Западное направление дороги, по его словам, уже находится под контролем российских беспилотников, что создает нарастающие проблемы с логистикой для группировки противника и формирует предпосылки для будущего освобождения Гуляйполя.

    «Сейчас формируется своего рода "северная клешня", которая ориентировочно к зиме создаст условия для охвата населенного пункта с севера»,

    – прогнозирует аналитик. Что касается местности, Рожин указывает на преобладание так называемой «зеленки», но отмечает: «Самые сложные участки с холмистой местностью, индустриальной застройкой и шахтными управлениями уже преодолены. Основные минные поля и укрепления также остались позади».

    «ВСУ спешно строят в тылу новые линии обороны, – продолжает эксперт. – Но нужно понимать: одно дело – создавать укрепления 10 лет, как в Донбассе, и совсем другое – делать это на скорую руку». Особую сложность для противника, по его словам, представляет опавшая листва: «В степных условиях ВСУ будет сложно удерживать позиции, свою лепту вносит и распутица. Впрочем, эти факторы влияют и на наши войска – продвигаться приходится в дождливую погоду или ночью, когда не летают дроны».

    «Противник стянул большую часть резервов под Красноармейск, ослабив Гуляйпольское направление. Человеческих ресурсов у ВСУ не хватает, поэтому они постоянно перебрасывают подразделения. А наш Генштаб тем временем методично "простукивает" всю линию фронта, выявляя слабые участки, где впоследствии и происходят прорывы», – подчеркнул Рожин.

    Схожей точки зрения придерживается Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. «Освобождение двух небольших сел – Новое и Сладкое, равно как и других населенных пунктов ранее, – имеет не только тактическое, но и стратегическое значение при освобождении всей Запорожской области», – пояснил собеседник.

    «В целом, на данном направлении мы наблюдаем довольно системное продвижение российских войск. Достаточно вспомнить недавнее освобождение Успеновки и Рыбного», – продолжил спикер.

    «Сейчас мы усиливаем давление на Гуляйполе, в направлении которого российские войска теперь могут продвигаться с севера. При этом надо понимать, что город является одним из наиболее хорошо подготовленных укрепрайонов ВСУ», – объясняет он. Собеседник также обратил внимание на значение трассы Покровское – Гуляйполе.

    «Основная переброска подразделений ВСУ, а также снабжение группировки и логистика осуществляется именно по этой дороге. Если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что на некоторых участках ВС России уже находятся в четырех километрах от транспортной артерии. Это, в свою очередь, позволяет бить не только ствольной артиллерией по оппонентам, но и дронами», – подчеркнул Рогов.

    «Кроме того, чуть дальше на карте наблюдаются успехи у села Гуляйпольское, которое расположено между Ореховым и непосредственно Гуляйполем. Также есть достижения в Новой Токмачке. Все это и открывает возможности для широкого охвата Гуляйполя», – описал спикер.

    В заключении Рогов указал на дефицит живой силы у противника, который вынуждает его постоянно перебрасывать резервы между участками фронта: «Как следствие, если ВСУ отводят силы из Донбасса, для них там ухудшается положение дел. Поэтому они сейчас могут пытаться заткнуть дыры, но мы помним, что где тонко – там и рвется. А тонко у них уже почти везде», – резюмировал он.

