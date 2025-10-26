Куда пойдет российская армия после Красноармейска

Tекст: Борис Джерелиевский

В воскресенье президент Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за успешное проведение операций по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации, особенно отметив храбрость и героизм солдат. Ставя задачу по ликвидации данных котлов, Верховный Главнокомандующий поручил принять все меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих.

Можно сделать вывод, что российскому военному руководству поставлена задача не выдавить из освобождаемых городов (как это чаще всего и происходило в последнее время), а полностью ликвидировать окруженные группировки противника. Например, заставив их сдаться в плен, как это было, например, в Мариуполе.

Возможно, это обусловлено тем, что для обороны Купянска и Покровска неприятель стягивал самые подготовленные резервы, в том числе соединения, имеющие статус элитных, которые будет не просто заменить. Как заявил в докладе глава Генштаба Валерий Герасимов, в районе Красноармейска и Димитрова «блокирована крупная группировка вооруженных сил Украины в составе 31 батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад».

Возможно, у частей ВСУ все еще сохраняется небольшая возможность выхода из окружения, «просачивания» малых групп в пешем порядке. Однако, несмотря на катастрофическую для ВСУ ситуацию, гарнизон Покровско-Мирноградского укрепленного района, если верить украинским источникам, до сих пор не получил приказ на выход.

В украинских СМИ заявляют, что командиры соединений ВСУ, действующих в Покровске (Красноармейске) и вокруг него, требуют от главкома Сырского санкционировать вывод войск из города. Немецкий пропагандист Юлиан Репке также утверждает, что нахождение ВСУ в Покровском котле обусловлено исключительно политическими решениями, а не военной необходимостью, поскольку с точки зрения логистики и обстановки на местности ситуация для украинских формирований «кошмарная».

Однако Банковой и генштабом ВСУ, требующим оборонять укрепрайон до последнего, движет не только стремление убедить Запад, что ситуация на фронте под контролем. Им важно как можно дольше связать силы ВС РФ на этом направлении, даже если ради этого придется пожертвовать гарнизонами Красноармейска и Димитрова. В этом, собственно и заключается гитлеровская стратегия «фестунгов», взятая на вооружение теперь и киевским режимом. Согласно этой концепции, защитники «городов-крепостей» должны, даже оказавшись в окружении, продолжать сопротивление, сковывая силы противника, без малейшей надежды на деблокаду.

ВСУ пока что не удавалось осуществить подобные планы в полной мере: как только окружение становилось неизбежным, боевики ВСУ начинали бросать позиции и отступать – в одиночку и целыми подразделениями. Так было везде, где наши войска применяли тактику охватов.

Если верить украинским источникам, аналогичный процесс уже происходит и в Красноармейске. Причем речь идет о хаотическом бегстве; ВСУ утратили контроль над 70 процентами территории города, сопротивление носит очаговый характер. Наши бойцы рассекают неприятельские позиции в городе и в его окрестностях на множество «мини-котлов». Так, например, снабжение ряда «островков» украинской обороны на юге города осуществляется только с помощью дронов. Эвакуация раненых и ротация подразделений давно не происходила.

В Красноармейско-Димитровской агломерации «ситуация для украинской армии крайне плачевна»,

говорит военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, «единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма».

Таким образом, битва за Красноармейск вступает в свою финальную стадию; даже самые оптимистичные украинские прогнозы признают, что город будет освобожден не позднее чем до конца года. Впрочем, Владимир Путин указал, что самой приоритетной задачей является сохранность жизни личного состава ВС РФ. Он призвал исходить из военной целесообразности и не ориентироваться на какие-то даты. То есть спешки, чреватой большими потерями штурмующих, не будет.

После освобождения Красноармейско-Димитровской агломерации для ВС РФ будут созданы условия для начала полномасштабной наступательной операции по направлению на Днепропетровскую область. Высвободятся значительные силы и облегчится логистическое обеспечение.

Перед ВС РФ откроется почти сто километров оперативного простора, где нет значительных промышленных зон, традиционно превращаемых противником в мощные опорные пункты.

Оборонительные рубежи на границах Днепропетровской области уже находятся в зоне действий российских малых БПЛА, и потому работы по ее укреплению просто невозможны – они моментально пресекаются нашими операторами FPV-дронов.

А это значит, что первой крупной целью данной операции станет Павлоград, который является главной тыловой базой всей донбасской группировки противника. Здесь также размещены важные центры управления ВСУ. Есть информация, что там же находятся посты технической разведки, обслуживаемые военнослужащими стран НАТО.

В районе Павлограда расположены 10 шахт объединения «Павлоградуголь», последние месторождения, способные обеспечить работу оставшейся металлургии и снабжение значительной части ТЭС Украины. Этот город является важнейшим центром украинского ракетостроения. Во времена СССР на его предприятиях собирались межконтинентальные баллистические ракеты, выпускались двигатели для них, и значительная часть этих мощностей до недавнего времени сохранялась. Конечно, ВС РФ целенаправленно работали по этим объектам, но какое-то производство там до сих пор осуществляется.

Наконец, Павлоград – это ключ к Днепропетровску. Это фактически единственный кандидат на роль «фестунга» на пути к этому важнейшему областному центру. Освобождение Павлограда обеспечит нашим войскам не только фактический выход к Днепру, но и возможность глубокого охвата Харьковской области с юга. После этого стратегическая ценность Краматорско-Славянского укрепрайона будет в значительной степени утрачена, а сам он окажется в глубоком «кармане».

Прорыв к Павлограду и выход ВС РФ к Днепропетровску способы обрушить всю систему обороны Левобережья. И это в чисто практической, военной плоскости; политическое и психологическое воздействие этого события на украинское общество может оказаться еще более разрушительным.

Именно стратегическая ценность Павлограда заставляет руководство ВСУ отчаянно цепляться за Красноармейск.

Примерно в 20 км западнее Красноармейска развернута линия обороны ВСУ. Однако уровень фортификации здесь не дотягивает до Авдеевки или Угледара, и вряд ли противник возлагает серьезные надежды на то, что на этом рубеже удастся надолго остановить наши войска. Его расчет строится на том, что начавшиеся дожди и осенняя распутица помешают российскому наступлению.

Маловероятно и возведение линии обороны на ближних подступах к Павлограду – у ВСУ для этого нет ни времени, ни ресурсов. Поздняя осень не самое лучшее время для таких работ; кроме того, сам город уже находится в зоне действия наших ВКС, использующих авиабомбы с УМПК. То есть, с высокой вероятностью, никаких серьезных фортификационных линий противник на подступах к этому райцентру выстроить не сможет, даже если оперативная пауза после освобождения Красноармейска будет значительной. А это значит, что наступление здесь может развиваться быстрее, чем это происходило в последнее время.