Боец рассказал о создании ВСУ огневых точек в многоэтажках Димитрова

Tекст: Ольга Иванова

Украинские военные оборудовали огневые позиции в многоэтажной застройке Димитрова в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

По словам командира подразделения БПЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады Виктора Воронина, военнослужащие ВСУ ведут огонь по российским позициям, прикрываясь местными жителями.

«Дома жителей Димитрова – это укрытие. Делая там опорники, стреляя оттуда, соответственно, они провоцируют наши войска наносить удары по многоэтажкам. Поэтому и прячутся они там. Там же плотность людей больше. В частной застройке такую плотность людей ты не создашь. Такого прикрытия не будет. А в Димитрове в многоэтажках плотность строений и много населения. За счет этого они туда и отходят», – отметил командир.

Воронин пояснил, что украинские военные уходят в многоэтажные дома, поскольку только так могут создать необходимую плотность людей для прикрытия и снизить вероятность точного удара со стороны российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Дроботов сообщил, что операция ВС России по освобождению Новопавловки привела к разрыву оборонительной линии ВСУ в районе Красноармейска (Покровск) и Димитрова (Мирноград).

Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в ДНР, зашли в восточные районы Димитрова и развивают наступление в его жилых кварталах.

