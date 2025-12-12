Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Многоквартирный жилой дом и газопровод были повреждены в результате применения беспилотника-камикадзе по Калининскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Жители района также сообщили о нарушениях в работе коммунальных сетей.
Горловка расположена примерно в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших городов ДНР, где до начала конфликта проживало более 250 тыс. человек. В городе функционируют крупные промышленные предприятия, такие как химкомбинат «Стирол» и несколько угледобывающих компаний.
При атаке БПЛА ВСУ в Твери пострадали шесть взрослых и один ребенок.
Мужчина получил осколочные ранения в селе Мариновка в ЛНР в результате атаки украинских беспилотников на частное подворье.
Российские средства ПВО с 13:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолетного типа.