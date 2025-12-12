При атаке дрона ВСУ пострадал многоквартирный дом в Горловке

Tекст: Вера Басилая

Многоквартирный жилой дом был поврежден в результате атаки беспилотника-камикадзе украинских войск по Калининскому району Горловки, передает РИА «Новости».

Жители района также сообщили о нарушениях в работе коммунальных сетей.

Горловка расположена примерно в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших городов ДНР, где до начала конфликта проживало более 250 тыс. человек. В городе функционируют крупные промышленные предприятия, такие как химкомбинат «Стирол» и несколько угледобывающих компаний.

