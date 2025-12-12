Минобороны сообщило об уничтожении 47 украинских БПЛА за семь часов

Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 украинских БПЛА над девятью регионами

Tекст: Вера Басилая

Российские средства ПВО за семь часов сбили и перехватили 47 украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Инциденты произошли 12 декабря с 13:00 до 20:00 по московскому времени в различных регионах страны.

В Минобороны уточнили, что наиболее интенсивные попытки атак были зафиксированы в Тульской области, где сбили 13 аппаратов. В Московском регионе, Орловской и Белгородской областях уничтожено по 7 дронов, в Брянской – 6, в Калужской – 3, в Курской – 2, в Нижегородской и Рязанской областях сбит по одному БПЛА.

Ранее силы ПВО сбили 13 дронов на подлете к Москве. Дроны также атаковали несколько населенных пунктов Ростовской области. При атаке БПЛА ВСУ в Твери пострадали шесть взрослых и один ребенок.