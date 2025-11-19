Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа колумбийских наемников, которые пытались покинуть территорию Украины несмотря на запреты командования и обращались за помощью к президенту Колумбии, бесследно исчезла, передает РИА «Новости». Правозащитник Данте Инкапье отмечает, что после их обращения страницы этих людей в соцсетях были удалены, а на оставшихся профилях новых публикаций не появлялось.

Инкапье сообщил, что получает сведения о положении колумбийцев на Украине только от тех, кто уже вернулся домой, а также от родственников наемников, остающихся в составе ВСУ. По его словам, «нет никакой информации» о судьбе группы, пытавшейся выбраться с Украины.

Ранее один из наемников обнародовал через соцсети просьбу к президенту Колумбии Густаво Петро помочь с возвращением на родину, заявив, что командиры ВСУ не отпускают их и не выполнили обещания по зарплате. После этого Петро публично осудил украинских командиров за отношение к соотечественникам и призвал срочно вернуть их домой.

Отставной военный Альфонсо Мансур, занимавшийся вопросами наемничества в Украине, также подтверждал, что многие колумбийцы в рядах ВСУ недовольны условиями и хотят как можно скорее покинуть страну из-за плохого отношения нанимателей. Судьба пропавшей группы до сих пор неизвестна.

