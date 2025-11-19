105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.33 комментария
Правозащитник сообщил о бесследном исчезновении колумбийских наемников на Украине
Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, рассказал, что о группе наемников, ранее пытавшихся покинуть Украину вопреки воле их командования и обратившихся за помощью к президенту Колумбии, ничего не известно.
Группа колумбийских наемников, которые пытались покинуть территорию Украины несмотря на запреты командования и обращались за помощью к президенту Колумбии, бесследно исчезла, передает РИА «Новости». Правозащитник Данте Инкапье отмечает, что после их обращения страницы этих людей в соцсетях были удалены, а на оставшихся профилях новых публикаций не появлялось.
Инкапье сообщил, что получает сведения о положении колумбийцев на Украине только от тех, кто уже вернулся домой, а также от родственников наемников, остающихся в составе ВСУ. По его словам, «нет никакой информации» о судьбе группы, пытавшейся выбраться с Украины.
Ранее один из наемников обнародовал через соцсети просьбу к президенту Колумбии Густаво Петро помочь с возвращением на родину, заявив, что командиры ВСУ не отпускают их и не выполнили обещания по зарплате. После этого Петро публично осудил украинских командиров за отношение к соотечественникам и призвал срочно вернуть их домой.
Отставной военный Альфонсо Мансур, занимавшийся вопросами наемничества в Украине, также подтверждал, что многие колумбийцы в рядах ВСУ недовольны условиями и хотят как можно скорее покинуть страну из-за плохого отношения нанимателей. Судьба пропавшей группы до сих пор неизвестна.
