Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.0 комментариев
В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
Желание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте (ЕП), сообщила евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.
Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сокращению количества департаментов спровоцировала серьезную обеспокоенность среди европейских законодателей, передает ТАСС.
Недовольство готовящимися изменениями открыто выразила представительница фракции зеленых Кристина Гуарда.
«Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы Excel из Брюсселя», – заявила политик в беседе с Politico.
Депутат также инициировала сбор подписей под петицией с призывом пересмотреть спорную реформу. Она подчеркнула, что возможное упразднение ведомств послужит крайне противоречивым политическим сигналом.
Журналисты Politico ранее отмечали, что руководство рассматривает перспективу создания нового генерального директората по инвестициям. Эта структура должна взять на себя управление социальными и региональными фондами, что существенно укрепит позиции фон дер Ляйен. Ради нового подразделения чиновники могут ликвидировать генеральный директорат по региональной и городской политике, который считается одним из старейших органов ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен из-за централизации власти.
Немецкие консерваторы предъявили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.
Сотрудники ведомства возмутились сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС.