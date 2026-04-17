  СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Евросоюз закрыл двери перед носом Зеленского
    Молдавия потребовала выслать российских военных из Приднестровья
    СК сообщил о задержании бывшего бойца «Правого сектора» с гражданством России
    Армия США задумалась о создании беспилотных самолетов-заправщиков
    СК объявил командира бригады ВСУ в розыск за ракетный удар по Брянску
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Власти США призвали нефтяные компании нарастить добычу
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    17 апреля 2026, 11:36 • Новости дня

    Посольство России осудило договор Нидерландов и Украины о дронах

    Посольство России сочло эскалацией соглашение Нидерландов и Киева по БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Гааги выделить 248 млн евро на совместное с Киевом производство боевых беспилотников стало очередным шагом к военной эскалации, заявили в посольстве России.

    Договор между Гаагой и Киевом о производстве беспилотников ведет к дальнейшей военной эскалации, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и Владимир Зеленский ранее подписали документ о совместном выпуске дронов.

    Помимо этого, нидерландские власти пообещали выделить 248 млн евро на создание беспилотных аппаратов для нужд вооруженных сил Украины.

    «Мы это видим, фиксируем и соответствующим образом ориентируем Москву о настроениях и планах официальной Гааги», – заявили в российском посольстве. Дипломаты подчеркнули, что подобные договоренности с киевскими властями лишь усугубляют ситуацию, которая не может длиться вечно.

    В дипмиссии добавили, что решение Гааги не стало неожиданностью. По мнению дипломатов, каждое новое правительство страны проводит все более милитаристский курс, постоянно усиливая русофобскую риторику и действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды решили ускорить поставки военной помощи Киеву. Позже власти страны выделили 90 млн евро на беспилотники для украинской армии.

    В декабре прошлого года правительство королевства также направило 700 млн евро на закупку дронов для ВСУ.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Военный эксперт Кнутов: Необходимо нарушить доставку дронов из Европы на Украину

    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти намеренно отправляют на фронт жителей Бучи, чтобы навсегда избавиться от очевидцев событий 2022 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что киевский режим активно мобилизует тех, кто может рассказать правду о произошедшем в городе, передает РИА «Новости». По ее словам, таким образом Украина скрывает реальные факты.

    «Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель», – пояснила дипломат. Захарова подчеркнула, что свидетели инсценировки стоят украинскому руководству поперек горла. Она добавила, что Киев и страны Европы прекрасно знают о реальном положении дел, но продолжают тщательно скрывать правду от мировой общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений. Президент Владимир Путин назвал целью провокации в Буче оправдание отказа Киева от мирных переговоров. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил вероятность публикации украинской стороной списков погибших в этом городе людей.

    16 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины

    МИД: ФРГ превратилась в главного спонсора войны на Украине

    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины
    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое правительство заняло лидирующие позиции в милитаризации Киева на фоне заявлений о расширении стратегического партнерства в оборонной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин стал абсолютным лидером в вопросах обеспечения киевского режима оружием, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула ключевую роль немецкой стороны в продолжении боевых действий.

    «Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины», – сказала она в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский договорились о совместном выпуске дронов.

    Берлин профинансирует производство дальнобойных вооружений на украинской территории.

    В Кремле заявили о давней косвенной вовлеченности Германии в данный конфликт.

    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Эксперт Анпилогов: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

    Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию, как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

    В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

    По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа.

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили ВСУ крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что в с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    16 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    Tекст: Мария Иванова

    В течение суток в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности.

    Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 270 беспилотников самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены: 671 самолет, 84 вертолета, 134449 беспилотников, 656 ЗРК, 28923 танка и других бронемашин, 1701 боевая машина РСЗО, 34455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59507 единиц спецтехники.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    До этого ВС России поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ.

    В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.

    17 апреля 2026, 01:34 • Новости дня
    Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»
    Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»
    Tекст: Антон Антонов

    Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне приступил к разбирательству по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщили в лондонском судебном органе.

    Процесс под председательством судьи Клэр Молдер, вероятно, продлится около пяти недель, передает ТАСС.

    Истцом выступает компания Nord Stream. Оператор требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплатить 580 млн евро. При этом суд не будет устанавливать виновников диверсии, а сосредоточится исключительно на финансовых вопросах.

    Представители Lloyd’s of London отказываются возмещать ущерб. Страховщики утверждают, что диверсию организовали власти или негосударственные акторы с Украины. По их мнению, инцидент связан с военным конфликтом и попадает под исключения из полиса.

    В свою очередь юристы Nord Stream отвергают эти доводы. Они подчеркивают отсутствие трубопроводов в зоне боевых действий и отрицают их статус как военной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор газопроводов Nord Stream подал в лондонский суд иск к страховым компаниям. Позже компания увеличила сумму финансовых требований к ответчикам. Верховный федеральный суд Германии назвал Украину вероятным заказчиком подрывов трубопроводов.

    16 апреля 2026, 21:20 • Новости дня
    Захарова: Киев не проявил воли к миру во время пасхального перемирия
    Захарова: Киев не проявил воли к миру во время пасхального перемирия
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти продемонстрировали полное нежелание идти на мирное урегулирование в период объявленного российской стороной пасхального перемирия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Вооруженные силы Украины неоднократно нарушали режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным по случаю Пасхи, передает РИА «Новости». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Никакой воли к миру у киевского режима проявлено не было», – заявила дипломат в ходе брифинга. По ее словам, украинская сторона проигнорировала инициативу о временном прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала предложения Киева о пасхальном перемирии пиар-акцией.

    Украинские военные предприняли попытки атаковать позиции российских войск в ДНР.

    Дипломат обвинила Владимира Зеленского в намеренном использовании американского оружия во время режима тишины.

    16 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    В ВСУ заявили о новой тактике ударов России

    Спикер ВСУ Игнат: ВС России изменили время нанесения ударов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска начали применять новую тактику нанесения ударов по объектам на территории Украины, изменив время проведения атак.

    Вооруженные силы России модифицировали подход к поражению украинских целей, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Газета.Ru.

    По его словам, речь идет о непрерывной суточной атаке, которая продолжалась с семи утра одного дня до семи утра следующего.

    «Противник изменил период применения крылатых ракет, и мы видели вчера на вечер уже атаку именно крылатыми ракетами», – отметил представитель украинских войск.

    Он подчеркнул, что ранее российская армия предпочитала наносить комбинированные удары в утренние часы. При этом ракеты «Калибр» и баллистическое вооружение запускались практически одновременно. Теперь же, как указал Игнат, главное изменение коснулось именно времени проведения атак.

    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более 1 тыс. военнослужащих. Также ВС России  нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины.

    17 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Tекст: Вера Басилая

    Командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Евгению Булацику (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которого уже заочно арестовали, вменяют причастность к ракетной атаке на Брянск, в результате которой погибли восемь человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил причастность Евгения Булацика, командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ, к ракетной атаке на Брянск и Брянскую область 10 марта, следует из сообщения СК России в Max

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении Булацика вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу о совершении террористического акта.

    По словам Петренко, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Следствие также уточнило, что Булацик ранее был заочно осужден на 18 лет лишения свободы за бомбардировку нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.

    По данным СК, 10 марта 2026 года украинские военные нанесли удар по Брянску и Брянской области с применением не менее 16 ракет Storm Shadow, произведенных совместно Британией и Францией.

    В результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Суд заочно приговорил Евгения Булацика к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.

    Позже командир ВСУ получил пожизненный срок за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военных в Курской области.

    В декабре 2025 года Южный окружной военный суд назначил ему еще одно пожизненное заключение за совершение 14 терактов на территории России.

    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Трамп заявил, что вокруг конфликта на Украине происходят определенные события

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    17 апреля 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО сбила четвертый дрон над Ленинградской областью
    ПВО сбила четвертый дрон над Ленинградской областью
    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Ленинградской областью средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «На данный момент силами ПВО сбито четыре БПЛА в небе над областью», – сообщил Дрозденко в Max.

    Он также добавил, что боевая работа по отражению атаки продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области. Сообщалось об уничтожении трех БПЛА. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    16 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Мединский назвал безграмотными сторонников украинского происхождения Репина

    Tекст: Вера Басилая

    Называть художника Илью Репина украинским могут только «глупые и безграмотные люди», заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Называть Илью Репина украинским художником могут только «глупые и безграмотные люди», заявил помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает ТАСС.

    По его словам, такая тенденция будет существовать всегда, однако с течением времени «мир станет умнее».

    Поводом для высказывания стала дискуссия, разгоревшаяся после заявления посла России в Финляндии Павла Кузнецова о том, что в этой стране Репина стали называть украинским художником, что он охарактеризовал как проявление русофобии.

    Репин родился в 1844 году в Чугуеве, который в то время входил в Харьковскую губернию Российской империи. Большую часть жизни он провел в Москве, Петербурге, а также в Италии и Франции, а с 1903 года жил в усадьбе Пенаты, расположенной в Куоккале, ныне поселке Репино в Петербурге.

    После того как Финляндия обрела независимость в 1917 году, Репин остался в Куоккале, но так и не принял финское гражданство. Художник прославился такими произведениями, как «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге», «Торжественное заседание Государственного совета» и портретами известных деятелей – от Мусоргского до Льва Толстого.

    Посольство России раскритиковало решение финского музея считать Илью Репина украинцем.

    Служба безопасности Украины обвинила Владимира Мединского в фальсификации истории.

    Помощник президента России поддержал возвращение исторических названий украинским городам.

    17 апреля 2026, 01:17 • Новости дня
    Суд арестовал граждан Украины и Молдавии по делу о подготовке теракта в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Московский суд принял решение поместить в следственный изолятор граждан Украины и Молдавии, планировавших убийство высокопоставленного российского силовика с помощью самодельной бомбы в электроскуторе, следует из судебных материалов.

    Информацию о помещении фигурантов в следственный изолятор также подтвердил осведомленный источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали граждан Украины, Молдавии и России за подготовку данного теракта. Злоумышленники спрятали замаскированную под зарядную станцию взрывчатку в багажнике припаркованного электроскутера. Масса заложенной бомбы составила полтора килограмма.

    16 апреля 2026, 14:03 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали иностранный нефтяной танкер на Кубани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате налета украинских беспилотных летательных аппаратов на коммерческое судно в российских территориальных водах ранения получил турецкий капитан, сообщила Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Инцидент произошел в морской акватории Краснодарского края, пояснила Петренко, передает ТАСС.

    Дроны напали на нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия. Его капитаном является гражданин Турции, он ранен, мужчину госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте турецкий танкер Altura подвергся атаке беспилотников в Черном море. В январе украинские дроны повредили два нефтяных судна у терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

