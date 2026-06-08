В Японии отменили занятия в 94 школах из-за разгуливающего по городу медведя

Tекст: Алексей Дегтярёв

Занятия во всех 94 начальных и средних учебных заведениях города Уцуномия были отменены в связи с угрозой нападения хищника, передает РИА «Новости».

Местные жители стали сообщать о появлении медведя еще утром 6 июня. В минувшие выходные животное видели на оживленной торговой улице и неподалеку от здания муниципалитета.

Утром в понедельник, 8 июня, хищника заметили всего в трех километрах от железнодорожной станции Уцуномия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в завершившемся финансовом году число жертв нападений медведей в Японии достигло рекордных значений. В конце апреля из-за агрессии хищника власти префектуры Тояма изменили расписание работы местных школ.