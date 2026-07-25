Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.5 комментариев
Axios: США масштабно расширят военную операцию против Ирана
Axios сообщил о планах армии США расширить масштаб операции против Ирана
Американское военное командование продолжает готовить планы расширения операции против Ирана, несмотря на недавнее решение президента отменить очередную волну ударов по исламской республике, отмечает Axios.
Американское командование по-прежнему рассматривает варианты расширения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
В минувшую пятницу президент Дональд Трамп лично отменил очередную волну атак, хотя до этого отдавал подобные распоряжения 13 дней подряд.
«На данный момент не ясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется», – отмечает портал Axios. Журналисты полагают, что отказ от ударов свидетельствует о готовности Вашингтона к дипломатии и достижении предела эффективности текущих военных мер.
Военным был представлен план новых атак, однако глава государства приказал воздержаться от их проведения. Источники уточняют, что подготовка к масштабной операции продолжается, но прямых приказов о ее начале пока не поступало.
Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако восьмого июля американские силы возобновили удары из-за предполагаемых нарушений договоренностей в районе Ормузского пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.
В середине месяца американская авиация начала новую серию ударов по позициям на территории исламской республики.
Двумя днями ранее президент США заявил о готовности к проведению масштабной военной операции.