Axios: США масштабно расширят военную операцию против Ирана

Axios сообщил о планах армии США расширить масштаб операции против Ирана

Tекст: Мария Иванова

Американское командование по-прежнему рассматривает варианты расширения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

В минувшую пятницу президент Дональд Трамп лично отменил очередную волну атак, хотя до этого отдавал подобные распоряжения 13 дней подряд.

«На данный момент не ясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется», – отмечает портал Axios. Журналисты полагают, что отказ от ударов свидетельствует о готовности Вашингтона к дипломатии и достижении предела эффективности текущих военных мер.

Военным был представлен план новых атак, однако глава государства приказал воздержаться от их проведения. Источники уточняют, что подготовка к масштабной операции продолжается, но прямых приказов о ее начале пока не поступало.

Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако восьмого июля американские силы возобновили удары из-за предполагаемых нарушений договоренностей в районе Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.

В середине месяца американская авиация начала новую серию ударов по позициям на территории исламской республики.

Двумя днями ранее президент США заявил о готовности к проведению масштабной военной операции.