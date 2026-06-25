Мадьяр призвал расследовать роль Орбана в деле о перевозивших валюту украинцах

Tекст: Вера Басилая

Орбан потребовал выяснить роль Виктора Орбана в деле о задержании инкассаторской машины с украинцами, передает РИА «Новости». В марте таможня Венгрии задержала семерых граждан Украины, включая экс-генерала спецслужб, перевозивших 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

Задержанных депортировали на Украину в день инцидента. Венгерское ведомство начало расследование для выяснения целей перевозки ценностей. В июне Мадьяр поручил провести внутреннюю проверку по этому делу.

Портал 444 опубликовал данные из якобы утекшего документа прокуратуры, где Орбан фигурирует среди лиц, чья ответственность подлежит проверке.

«В связи с просочившимся документом мы ожидаем незамедлительного ответа от прокуратуры относительно того, были ли Виктор Орбан и Янош Хайду допрошены в качестве подозреваемых по делу о золотом конвое», – заявил Мадьяр.

Орбан ранее заявлял, что Венгрия оставит конфискованные средства у себя до выяснения их принадлежности, предположив, что они предназначались для венгерской оппозиции. Бывший сотрудник украинских спецслужб также заявлял, что Владимир Зеленский еженедельно отправлял наличные партии «Тиса» из неофициальных источников.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр распорядился начать внутреннее расследование инцидента с украинским «золотым конвоем».

В мае Владимир Зеленский заявил о возврате Киеву задержанных венгерскими спецслужбами ценностей государственного Ощадбанка.

До этого бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан решил оставить конфискованные у граждан Украины миллионы до выяснения их происхождения.