Жена Зеленского ответила на обвинения в наркомании мужа

Елена Зеленская, супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, прокомментировала обвинения в том, что ее муж якобы употреблял наркотики.

«Когда такого нет и никогда не было, возникает просто усталость от всего этого», – ответила она на вопрос «Апострофа» о черном пиаре на этой теме.

Елена Зеленская отметила, что от таких слухов устала не только их семья, но также друзья и знакомые. При этом она подчеркнула, что они не обращаются к знакомым артистам и певцам с просьбой публично выступить в поддержку Зеленского. «Но бывает, они сами не выдерживают этой лжи, говорят, как есть на самом деле, и это приятно», – заметила она.

«В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать. Но родители с улыбкой к этому относятся, потому что переживать-то не о чем. Они воспринимают это как очередную грязищу, вот и все», – заключила Елена.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Напомним, на фоне этих обвинений Зеленский после выхода во второй тур выборов предложил Петру Порошенко пройти медицинские тесты. Алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было.

Украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Кличко заявил об обмане и предложил провериться во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА). Порошенко сдал анализы повторно, однако, как оказалось, он сделал это в организации, просто созвучной ВАДА.

Газета ВЗГЛЯД писала, что анализы Порошенко не изменят народный диагноз.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД