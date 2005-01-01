Опубликованы результаты проверки Зеленского на наркотики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выложил результаты анализов на содержание в его крови наркотических веществ.

По данным лаборатории Eurolab, где шоумен и политик сдавал анализы, «наркотических веществ в его крови не обнаружено», следует из сканов документов, которые Зеленский выложил на своей странице в Facebook.

«Весна пришла, и мы сделали это вместе», - подписал Зеленский эти изображения.

Ранее были оглашены результаты его соперника по второму туру выборов – действующего главы государства Петра Порошенко. В его крови также «ни одного психоактивного вещества найдено не было».

Порошенко сдавал анализы в медпункте стадиона «Олимпийский». Сдача анализов была условием Зеленского перед дебатами.

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