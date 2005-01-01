Оглашены результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый сообщил о результатах экспресс-теста анализов президента Украины Петра Порошенко.

Ярый сообщил на брифинге в Киеве, что были использованы «несколько способов выявления психоактивных веществ в организме». Были и быстрые тесты, результаты которых уже можно обнародовать – «ни одного психоактивного вещества найдено не было», передает «Интерфакс».

Отмечается, что в течение ближайших двух часов будут готовы результаты более основательного исследования, проведенного при помощи масс-селективного газового хроматографа.

По словам Ярого, после этого анализа у врачей будет полная информация о наличии или отсутствии алкоголя в крови президента.

Он добавил, что экспертиза волоса – более длительная.

«По предварительной информации, эта процедура может длиться до двух недель. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру сократить», – сказал врач.

Исследование для главы государства проведут четыре медицинских учреждения Киева: два из них – частные, еще два – коммунальной формы собственности (собственности территориальной громады).

При этом в помещение, где Порошенко сдавал анализы, не пустили журналистов газеты «Вести», интернет-издания «Страна.ua», телеканалов «Наш», «1+1», «Киев» и корреспондента, который работает в команде блогера Анатолия Шария, сообщает газета «Вести».

По информации газеты, представитель охраны украинского президента вышел и записал фамилии журналистов под предлогом, чтобы «проверить список аккредитованных».

Кроме того, Порошенко прибыл на 20 минут позже запланированного времени.

Журналисты следили за сдачей анализов на экране, на котором показывали комнату, где у Порошенко производят забор крови.

Напомним, утром 5 апреля Порошенко прибыл в медпункт стадиона «Олимпийский» в Киеве, где сдал анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами с кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский тоже сдал анализ крови.

Отметим, что проведения медицинской экспертизы кандидат в президенты потребовал в своем видеообращении к Порошенко, опубликованном 3 апреля. Он подчеркнул, что кандидаты должны «доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Ведущим дебатов Зеленский предложил выбрать бывшего кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, которая стала третьей в первом туре выборов.

Тимошенко обещала подумать над предложением, а в ЦИК Украины подвергли сомнению возможность проведения дебатов на стадионе.

Тем временем глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил, что видеообращения, которыми обмениваются друг с другом Зеленский и Порошенко, нарушают избирательное законодательство.

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