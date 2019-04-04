Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с президентом Украины Петром Порошенко.

«Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты, тон разговора резко изменил. Что же, господин президент, ваши непутевые извинения я принимаю, я человек простой. Что же касается трети граждан Украины, то пусть украинцы решают сами, эти дебаты – это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободное демократическое государство», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Он добавил, что хочет избежать подкупа и провокаций, а также административного давления, поэтому нужен независимый ведущий дебатов.

«Мы предлагаем назначить независимого отдельного арбитра и ведущего для проведения дебатов – Юлию Тимошенко. Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» – обратился он к Тимошенко.

Он дал ей на ответ 24 часа.

Кроме того, Зеленский отказался от предложения Порошенко сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский». Вместо этого Зеленский придет в пятницу около 8.00 в клинику Eurolab, сообщает «Страна».

«При всем уважении к «Олимпийскому», я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab – это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять», – сказал советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Ранее стало известно, что Порошенко согласен на сдачу анализа на употребление наркотиков и алкоголя по требованию Зеленского. Названа была в том числе дата и место сдачи анализов: пятница, 9.00 в медицинском пункте стадиона «Олимпийский».

Также Порошенко согласился с предложением Зеленского провести дебаты не в телестудии, а на стадионе.

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на «Олимпийском» накануне. Условием проведения дебатов было названо проведение анализа кандидатами на наркотическую и алкогольную зависимость.