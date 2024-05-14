Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Умер журналист Максим Кононенко
Умер журналист Максим Кононенко, об этом его супруга сообщила RT.
Кононенко было 53 года. Многие знали его как мистера Паркера из «Живого журнала», говорится в Telegram-канале RT.
Кононенко родился в 1971 году в городе Апатиты в Мурманской области. В 2005–2008 годах был одним из соведущих в программе «Реальная политика» на телеканале НТВ, в 2008 году пришел на радио «Вести FM», где вел ежедневную рубрику «Реплика». В 2009 году стал ведущим программы «Коллекция глупостей» на телеканале НТВ. С 2013 по 2017 год – колумнист газеты «Известия», автор и ведущий рубрики «Реплика» на телеканале «Россия-24». С 2016 года колумнист RT, сайтов Lenta.ru и «Газета.Ru».