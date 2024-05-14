Умер журналист Максим Кононенко

Tекст: Ольга Иванова

Кононенко было 53 года. Многие знали его как мистера Паркера из «Живого журнала», говорится в Telegram-канале RT.

Кононенко родился в 1971 году в городе Апатиты в Мурманской области. В 2005–2008 годах был одним из соведущих в программе «Реальная политика» на телеканале НТВ, в 2008 году пришел на радио «Вести FM», где вел ежедневную рубрику «Реплика». В 2009 году стал ведущим программы «Коллекция глупостей» на телеканале НТВ. С 2013 по 2017 год – колумнист газеты «Известия», автор и ведущий рубрики «Реплика» на телеканале «Россия-24». С 2016 года колумнист RT, сайтов Lenta.ru и «Газета.Ru».