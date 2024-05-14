«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

США нашли нового газового врага в Европе Американская пресса выступила со знакомыми обвинениями – только теперь они озвучены в адрес другого поставщика газа в Европу. Под удар попала Норвегия, которая перехватила «газовую корону» Газпрома – и тут же стала самым «монопольным» поставщиком газа. В чем же именно провинилась Норвегия по версии США? Подробности Перейти в раздел

Арест генерала Кузнецова подтвердил обновление Минобороны В руководстве Министерства обороны произошел еще один арест высокопоставленного генерала. На этот раз в получении крупной взятки заподозрен глава управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Следственные действия проходят на фоне выдвижения новой кандидатуры на пост главы военного ведомства – Андрея Белоусова. Что означают происходящие события для Минобороны? Подробности Перейти в раздел

Россия создает буферную зону на харьковском направлении Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом. Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, ВСУ на этом направлении решили превратить города Слобожанщины в аналоги Авдеевки и Артемовска. Подробности Перейти в раздел

Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск Идущее вот уже несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине. Главный скандал оказался связан с состоянием оборонительных сооружений. Что говорит о происходящем киевская пропаганда, каковы настроения людей в Харьковской области и какой эффект на ВСУ уже оказали действия России близ Харькова? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел