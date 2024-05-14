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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    6 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    28 комментариев
    14 мая 2024, 19:45 • Карикатура

    «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

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    Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные - те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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    США нашли нового газового врага в Европе

    Американская пресса выступила со знакомыми обвинениями – только теперь они озвучены в адрес другого поставщика газа в Европу. Под удар попала Норвегия, которая перехватила «газовую корону» Газпрома – и тут же стала самым «монопольным» поставщиком газа. В чем же именно провинилась Норвегия по версии США? Подробности

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    Арест генерала Кузнецова подтвердил обновление Минобороны

    В руководстве Министерства обороны произошел еще один арест высокопоставленного генерала. На этот раз в получении крупной взятки заподозрен глава управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Следственные действия проходят на фоне выдвижения новой кандидатуры на пост главы военного ведомства – Андрея Белоусова. Что означают происходящие события для Минобороны? Подробности

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    Россия создает буферную зону на харьковском направлении

    Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом. Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, ВСУ на этом направлении решили превратить города Слобожанщины в аналоги Авдеевки и Артемовска. Подробности

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    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск

    Идущее вот уже несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине. Главный скандал оказался связан с состоянием оборонительных сооружений. Что говорит о происходящем киевская пропаганда, каковы настроения людей в Харьковской области и какой эффект на ВСУ уже оказали действия России близ Харькова? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные - те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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