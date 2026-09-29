Школьница ранила двоих детей на детской площадке в Новосибирске

Tекст: Тимур Шайдуллин

Юная жительница Новосибирска нанесла телесные повреждения двум детям на игровой площадке одного из многоквартирных домов города на улице Связистов, передает ТАСС.

«По предварительным данным, 29 сентября 2026 года 12-летняя девочка, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов города Новосибирска, причинила телесные повреждения 10-летней девочке», – сообщили агентству в региональном следственном управлении СК.

В областном управлении МВД агентству уточнили, что пострадали дети 2015 и 2022 годов рождения. Нападавшую доставили в отделение полиции вместе с родителями для выяснения всех обстоятельств конфликта. Прокуратура региона организовала проверку работы органов системы профилактики.

В областном Минздраве добавили, что скорая помощь доставила двоих пострадавших в больницы Новосибирска. Одному ребенку оказали помощь в приемном покое, он будет лечиться амбулаторно. Второго ребенка прооперировали, он находится в реанимации с проникающим ранением живота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября новосибирский подросток распылил перцовый баллончик в лицо ровеснице на детской площадке.

В июне 13-летняя школьница из Свердловской области ударила ножом в спину 12-летнюю девочку.

Весной восьмилетний ребенок ранил ножом двоих детей в поселке Винзили Тюменской области.