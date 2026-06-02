На Урале школьница ударила ножом сверстницу в ходе уличного конфликта

Уральская школьница ударила ножом сверстницу в уличном конфликте

Tекст: Тимур Шайдуллин

13-летняя девочка во время ссоры ударила ножом в спину 12-летнюю девочку в Полевском Свердловской области. По данному факту возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетней, сообщает ОМВД России по городу.

«Во время допроса пострадавшей полицейские выяснили, что в 16:50 она вместе с подругами находилась около дома № 98 на улице Розы Люксембург. К ним подошли две незнакомые девочки, которые выглядели как их сверстницы или немного старше. В ходе общения произошел конфликт, и незнакомая девочка нанесла С. удар ножом в спину», – рассказали в ведомстве.

Полиция оперативно установила личность нападавшей – ей оказалась 13-летняя школьница. Выяснилось, что перочинный нож подросток носила с собой для самообороны. Сейчас девочка поставлена на профилактический учет.

Пострадавшая 12-летняя школьница получила колото-резаную рану, задевшую левое легкое. Врачи успешно прооперировали девочку, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее полиция задержала участников поножовщины между подростками в Санкт-Петербурге. До этого в апреле школьник из Свердловской области выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета.

А в феврале следователи Пермского края возбудили уголовное дело после нападения тринадцатилетнего ученика с ножом на сверстника.