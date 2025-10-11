Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
При столкновении катера с судном на Ангаре погибли три человека
Три человека погибли при столкновении катера с судном на Ангаре в Иркутской области
На реке Ангара в районе поселка Листвянка скоростной катер столкнулся с судном, в результате чего погибли три человека и один считается пропавшим.
К поисково-спасательным работам на реке Ангара в Иркутской области привлечены 16 человек и пять единиц техники МЧС, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Информация о столкновении скоростного катера «FR25» с кораблем «Ярославец» в районе поселка Листвянка поступила в 20.10 по местному времени. По предварительным данным, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один человек получил травмы, трое погибли, а судьба еще одного пассажира остается неизвестной, его продолжают искать.
На борту второго судна находились девять человек, никто из них не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, а также Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Петербурге «Метеор» столкнулся с катером.
В Перми подросток исчез после столкновения лодки с гидроциклом.
Один человек погиб при столкновении катера и баржи на Волге.