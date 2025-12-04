Путин назвал встречу с Кушнером и Уиткоффом необходимой и полезной

Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле

Политолог Корнилов: Европа будет до конца «вставлять палки в колеса» переговорам по Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа – продолжалась пять часов. Это свидетельствует о том, что обсуждение явно было живым и подробным», – отметил политолог Владимир Корнилов.

В этой связи примечательна реакция европейских СМИ. «Отличилась», в частности, британская пресса. Там слова помощника президента России о том, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше», были вольно процитированы. В материале одного из изданий заявление подано следующим образом: «Мы не ближе к разрешению кризиса на Украине», указал Корнилов.

«Все-таки есть разница между словами «ближе» и «дальше». Британцы решили по-своему выкрутить эти слова», – уточнил собеседник. Он напомнил, что европейские политики активно пытаются помешать переговорному процессу с момента появления плана Трампа, который, как подтвердили и российская сторона, и лично президент США, является лишь наброском вопросов для обсуждения.

«Я полагаю, что сейчас вырисовываются более конкретные соглашения. Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», – предположил эксперт.

Как бы то ни было, по прогнозам Корнилова, Европа будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. «Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры», – напомнил собеседник.

«Москва прекрасно понимает, почему они это делают. Их задача – остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможности довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями. Иначе это будет несправедливо и иррационально», – подчеркнул Корнилов.

В этой связи примечательно заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. «Фактически Рубио говорит, что это небольшая площадь для остальной территории Украины и, мол, упираться смысла нет. Он не берет во внимание последствия такого решения: ни исторические, ни экономические, ни политические. И это во многом является трансляцией позиции Трампа», – добавляет политолог Марат Баширов.

«А мы понимаем последствия, и украинские элиты понимают последствия. И они катастрофические для нынешней украинской власти и всего бомонда вокруг ее. Американцы всегда все упрощали и переводили на деньги – это их внешнеполитическая практика. … Трамп видит миллиарды за капитуляцией, мы видим историческую миссию нашего поколения для России», – акцентировал эксперт.

Напомним, во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров.

Он рассказал, что разговор начался с того, что представители Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Путину. Российский лидер передал своему американскому коллеге «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали». Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – цитирует Ушакова официальный сайт Кремля.

Помощник президента уточнил, что изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден. «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», – подчеркнул Ушаков.

До поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Портал Axios писал, что после встречи в Кремле американские переговорщики отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с Владимиром Зеленским. Однако в среду стало известно о ее отмене, передает ТАСС.