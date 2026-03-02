  • Новость часаИран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    2 марта 2026, 09:03 • Новости дня

    Уровень заполненности газовых хранилищ Европы упал ниже 30%

    Запасы газа в ПХГ Европы в конце февраля опустились ниже 30%

    Tекст: Мария Иванова

    К концу февраля запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 29,98% мощности, приблизившись к минимальным значениям за всю историю наблюдений.

    К 28 февраля европейские хранилища оказались заполнены лишь на 29,98%, говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома».

    Это стало одним из худших результатов для конца зимы за все время ведения статистики ассоциацией GIE.

    В прошлом году запасы на эту дату составляли 38,2%. В 2024 году показатель достигал 62,7%, в 2023 году – 61%, а в 2022 году он находился на уровне 29%.

    Российская сторона обратила внимание на полное истощение сезонных объемов. «Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад», – подчеркнули в компании.

    Сейчас потребители расходуют ресурсы, накопленные в предыдущие годы. Поскольку сезон отбора обычно длится до середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит будущее восполнение запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа к началу февраля выбрала из подземных хранилищ 90% закачанных к зиме запасов.

    Ранее «Газпром» сообщил о падении уровня заполненности резервуаров в Германии и Франции ниже 40%. Общий объем топлива в системе приблизился к историческому минимуму еще в середине января.

    1 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Париж, Берлин и Лондон выразили готовность уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников, о чем «евротройка» объявила в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

    Франция, Германия и Британия заявили о готовности принять оборонительные меры против Ирана для защиты своих интересов и интересов союзников. В совместном заявлении удары Ирана названы «неизбирательными и несоразмерными», к тому же, по мнению «евротройки», они были нанесены по государствам, не участвующим в военных операциях США и Израиля.

    Авторы заявления подчеркнули, что атаки представляют угрозу для военного персонала и граждан стран Европы в регионе.

    «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления «евротройки».

    В документе подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон договорились координировать действия с США и другими союзниками в регионе, чтобы  совместно реагировать на развитие ситуации.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что страна не намерена атаковать другие государства региона, так как  целью ударов остаются военные объекты США и Израиля.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    27 февраля 2026, 11:31 • Новости дня
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окружение польского президента Кароля Навроцкого раскритиковало европейскую программу кредитования вооружений, усмотрев в ней попытку отвернуться от Вашингтона ради поддержки местных производителей.

    Глава бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич назвал кредитную программу Евросоюза угрозой для отношений с Вашингтоном, передает Bloomberg.

    По его словам, инициатива ставит под удар трансатлантические связи.

    «На первый взгляд программа направлена на повышение обороноспособности Европы, но на самом деле это способ постепенно повернуться спиной к Соединенным Штатам», – заявил чиновник.

    Варшава может получить почти 44 млрд евро из общего фонда в 150 млрд евро, премьер страны Дональд Туск высказывается в поддержку этой инициативы. Однако команда президента страны Кароля Навроцкого опасается, что это лишит страну возможности закупать передовое оружие у США и Южной Кореи.

    Критику поддержал посол США в ЕС Эндрю Пуздер, отметивший вред стратегии для союзников. По его мнению, подобные преференции ослабляют совместные оборонные усилия.

    В 2025 году послы стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму 150 млрд евро.

    В феврале 2026 года глава Европарламента Роберта Метсола признала неудачу оборонной программы SAFE из-за недостаточного финансирования.

    Между тем в Варшаве прошла уличная акция протеста против участия Польши в этой кредитной инициативе Евросоюза.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    1 марта 2026, 10:27 • Новости дня
    В ООН обвинили фон дер Ляйен в эскалации ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен своей позицией приводит к эскалации вокруг Ирана, заявила специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе.

    Альбанезе назвала удары по Ирану агрессией Соединенных Штатов и Израиля, передают «Вести».

    «Ссылаться на ядерную безопасность, одновременно поддерживая политику, которая ставит под угрозу миллионы людей, – это не лидерство, а эскалация», – отметила Альбанезе, говоря о позиции фон дер Ляйен.

    Напомним, США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защиты гражданского населения. Франция на фоне обострения конфликта потребовала срочного созыва Совета Безопасности ООН.

    27 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергоблок №6 болгарской АЭС «Козлодуй» этой зимой вновь остановлен – это уже второй случай за сезон, а после завершения декабрьского ремонта реактор пришлось останавливать трижды. Причина – замена российских комплектующих на их аналоги, которые не обеспечивают стабильную работу оборудования.

    Речь идет о предохранительных устройствах с разрывной мембраной МПУРС-250–16 для сепараторов-пароперегревателей СПП-1000, используемые аналоги оказались менее надежными, чем оригинальные российские детали, пишет Telegram-канал AtomGramm со ссылкой на Atomic Energy.

    Ситуация вызвала серьезный общественный и политический резонанс: директора станции Ивана Андреева вызвали на слушания в парламент, а Генеральная прокуратура начала проверку. Депутаты потребовали объяснений по поводу возможных нарушений нормативной базы, связанных с изменением конструктивных решений и применением несертифицированных компонентов.

    Внеплановые остановки блока привели к техническим проблемам и финансовым потерям. Глава АЭС подчеркнул, что станция ищет альтернативные технические решения на фоне сложностей с поставками из России.

    В то же время в начале февраля правительство Болгарии разрешило «Козлодуй» продолжать закупки оборудования в России как по уже заключенным контрактам, так и оформлять новые соглашения, чтобы обеспечить стабильную работу энергоблока.

    27 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Фицо раскрыл ложь Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка трубопровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции Фицо заявил: «Он говорит, что ”Броды“ якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта ”Броды“ и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда ”Броды“ могут быть повреждены».

    По информации словацких властей, поставки топлива по «Дружбе» на Украину были остановлены еще в конце января. Маршрут трубопровода проходит из Альметьевска через Брянск и далее разветвляется: одна ветка идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, другая – через Белоруссию в Польшу и Германию.

    Украинская сторона объясняет приостановку поставок повреждением нефтепровода, ссылаясь на «российские атаки». Однако словацкий премьер отмечает, что предложения Киева использовать альтернативные маршруты опровергают заявления о повреждениях.

    В ответ на прекращение прокачки 18 февраля правительство Словакии ввело кризисную ситуацию и выделило из государственных резервов 250 тыс. тонн сырья для завода Slovnaft. Ожидается, что прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться не раньше марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Ранее Украина перенесла сроки возобновления поставок нефти в Словакию. А до этого Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.


    27 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Евросоюз затруднил вылет Дмитриева в Москву из Женевы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева не может покинуть Женеву из-за задержки с получением разрешения на пролет через Евросоюз, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    Власти Евросоюза препятствуют возвращению самолета спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Москву, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерских кругах сообщил, что самолет Дмитриева должен был вылететь из Женевы сегодня, однако возникли проблемы с получением разрешения на пролет через территорию ЕС.

    По словам собеседника агентства, европейские власти затягивают процесс согласования необходимых формальностей. В результате вылет, скорее всего, будет перенесен на завтра при условии, что все формальности удастся согласовать в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ушел из отеля Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвует в российско-американской рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия.

    2 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Каллас и фон дер Ляйен увидели путь к свободе для Ирана после смерти Хаменеи
    Каллас и фон дер Ляйен увидели путь к свободе для Ирана после смерти Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    «Что будет дальше, неизвестно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, к тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы», – приводит Reuters высказывание Каллас в социальной сети X.

    Он добавила, что поддерживает связь с партнерами в ближневосточном регионе, в том числе с тем, кто больше всего страдает от военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже высказалась о событиях в Иране. Она поговорила с королем Иордании Абдаллой и заявила, что Европа выражает «полную солидарность» с Иорданией после иранских ударов.

    «С уходом Хаменеи у народа Ирана появилась новая надежда. Мы должны обеспечить условия, при которых будущее принадлежало бы людям, чтобы они могли сами его формировать и определять», – сказала фон дер Лейен.

    Глава ЕК при этом добавила, что данный момент таит в себе и риск нестабильности, которая «может ввергнуть регион в спираль насилия».

    Напомним, США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории. Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Каллас назвала Иран серьезной угрозой глобальной безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защиты гражданского населения. В ООН обвинили фон дер Ляйен в эскалации ситуации вокруг Ирана.
    1 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы упали до 30%

    Tекст: Ольга Иванова

    К концу февраля уровень заполнения европейских подземных газовых хранилищ достиг одного из минимальных значений за последние годы и составил всего 30%, сообщила компания «Газпром».

    Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы снизился до 30%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Газпром». В сообщении компании подчеркивается: «Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля».

    По словам представителей «Газпрома», такой показатель является одним из самых низких для конца февраля за всю историю наблюдений. Это может сказаться на энергетической безопасности региона в случае продолжительных холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны в середине января 2026 года установили исторический рекорд по суточному импорту сжиженного природного газа.

    В конце февраля европейские государства достигли максимального объема ввоза сжиженного топлива, чтобы компенсировать критическое снижение запасов в подземных резервуарах.

    27 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Фицо обвинил Еврокомиссию в поддержке Украины вместо Венгрии и Словакии

    Фицо обвинил Еврокомиссию в игнорировании интересов Венгрии и Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Игнорирование Брюсселем потребностей Венгрии и Словакии ради поддержки Киева в вопросах энергоснабжения превращается в угрожающую тенденцию для европейского единства, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, решение о прекращении импорта энергосырья из России больше всего навредило Словакии и Венгрии, однако Еврокомиссия не учитывала эти последствия, передает РИА «Новости».

    «Все в Европейском союзе знают, что решение прекратить импорт сырья больше всего вредит Словакии и Венгрии. Мы не чувствуем, что Европейская комиссия учитывала бы это в рамках Европейского союза», – отметил глава правительства в эфире телеканала ТА3.

    По мнению Фицо, европейские органы власти фактически ставят национальные интересы Украины выше благополучия собственных государств-членов, что формирует крайне опасную политическую линию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о соглашении с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

    Словакия обвинила Киев в шантаже по вопросам поставок нефти по этому трубопроводу.

    Орбан также заявил о наличии тайного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

    27 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Подмосковье

    Взрыв газа и пожар в подмосковной Икше привели к госпитализации трех человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В жилом доме поселка Икша Московской области произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, из-за чего в больницу доставили двух мужчин и десятилетнего ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и пожара в жилом доме в поселке Икша, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. В результате происшествия травмы получили трое человек, среди них двое мужчин и десятилетний ребенок.

    В прокуратуре Московской области уточнили, что начата проверка по факту случившегося. Дмитровская городская прокуратура намерена оценить, как соблюдались требования законодательства при эксплуатации внутридомового газового оборудования и насколько своевременно проводились техническое обслуживание и регламентные работы ответственными лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате пожара в Балашихе погибли граждане Кубы, а один подросток попал в больницу с отравлением угарным газом.

    Ранее в Дмитрове после тушения пожара в жилом доме обнаружили тела двух мужчин, а их смерть расследуют как криминальную. А в декабре в Москве жильцы одного из домов отравились неизвестным газом.

    27 февраля 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков заявил о новых попытках легитимизировать замороженные активы России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не откажутся от планов легализации замороженных российских активов.

    Европейские страны продолжат попытки легитимизировать и протолкнуть «воровство» замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что на фоне текущих настроений в европейских государствах такие шаги, по его мнению, неизбежны.

    Песков подчеркнул: «Учитывая превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это «воровство» [замороженных активов РФ] протолкнуть и легитимизировать будут продолжаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД Германии заявили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

    Переговоры европейских стран по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились.

    Экономист Хьюго Диксон предложил вывести замороженные российские активы из бельгийской юрисдикции и переместить их в новый депозитарий под контролем Евросоюза.

    27 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    В ЕК назвали сроки вступления торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР

    ЕК: Соглашение ЕС с МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после уведомлений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торговое соглашение между Евросоюзом и странами латиноамериканского блока МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после обмена официальными уведомлениями, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, Европейская комиссия должна от имени Евросоюза обменяться официальными уведомлениями с участниками МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».

    «Через два месяца после проведения этих официальных обменов соглашение вступит во временное действие», – отметил Жилл.

    Представитель ЕК не назвал точную дату обмена уведомлениями, однако подчеркнул, что это обязательно произойдет.

    Напомним, в пятницу ЕК объявила о запуске торговой сделки с Латинской Америкой.

    В январе лидеры ЕК и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, вызвавшее недовольство европейских фермеров из-за опасений за собственный рынок.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    1 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    В МЭА заявили об обеспеченности мировых рынков нефтью и газом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальные энергетические биржи не испытывают недостатка в углеводородном сырье, несмотря на серьезную эскалацию напряженности в ближневосточном регионе, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    МЭА отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке с Ираном, на сегодняшний день торговые площадки хорошо обеспечены ресурсами, сказал Бироль, передает РИА «Новости».

    Бироль добавил, что поддерживает постоянный контакт с правительствами стран – членов организации и министрами крупнейших государств-производителей для оценки обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.

    В воскресенье гостелевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 04:35 • Новости дня
    Посольство России в Анкаре заявило о попытках диверсий на «Голубом потоке»

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки диверсий против газопровода «Голубой поток» уже предпринимались, сообщили дипломаты в российской дипмиссии в Турции.

    Удары Киева по энергетической инфраструктуре третьих стран стали для киевского режима политикой, поэтому продвижение мирных переговоров может спровоцировать его на срыв через диверсии на стратегической инфраструктуре.

    «Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока», – рассказали «Известиям» дипломаты в посольстве России в Анкаре.

    Там напомнили, что 24 февраля президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ предупредил, что у Москвы есть «оперативная информация» о возможной диверсии с подрывами обеих магистралей на дне Черного моря. Эту информацию своевременно предоставили турецким партнерам.

    Первоначально эпизоды атак касались инфраструктуры «Турецкого потока». В январе и марте 2025 года дроны пытались ударить по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, но были сбиты, хотя обломки повредили оборудование газоизмерительной станции.

    «Голубой поток» – одна из самых глубоководных магистралей в мире (до 2150 м), потому и крайне уязвима и сложна при восстановлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин предупредил о возможной попытке подрыва газопроводов в Черном море. Песков заявил о планах Киева совершить диверсии на «Голубом» и «Турецком» потоках. Бортников сообщил о попытках ударов по газопроводу «Турецкий поток» и станции «Русская».

    2 марта 2026, 09:43 • Новости дня
    Financial Times: Европа была застигнута врасплох решением США атаковать Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Резкое решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту, пишет газета Financial Times.

    Европейские страны были застигнуты врасплох решением президента США Дональда Трампа атаковать Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В материале издания подчеркивается: «Застигнутые врасплох решением президента США Дональда Трампа бомбить Иран, европейские столицы, тем не менее, оказываются втянутыми в быстро расширяющийся региональный конфликт».

    По информации Financial Times, шаги Вашингтона привели к постепенному вовлечению Евросоюза в кризис на Ближнем Востоке, несмотря на то что у европейских лидеров сохранялись существенные разногласия по поводу курса Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские законодатели-республиканцы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказывали давление на президента США Дональда Трампа с целью попытки насильственной смены власти в Иране.

    США и Израиль провели совместные атаки по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил о планах вести войну с Ираном в течение четырех недель.

    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Предательство помогло США убить иранского лидера

    США удалось уничтожить практически все военно-политическое руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Сделать это удалось при помощи двух обстоятельств: во-первых, самого характера нанесенного по Тегерану удара, а во-вторых, с помощью прямого предательства. Кто и как мог предать верховного иранского лидера? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

