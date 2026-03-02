Уровень заполненности газовых хранилищ Европы упал ниже 30%

Запасы газа в ПХГ Европы в конце февраля опустились ниже 30%

Tекст: Мария Иванова

К 28 февраля европейские хранилища оказались заполнены лишь на 29,98%, говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома».

Это стало одним из худших результатов для конца зимы за все время ведения статистики ассоциацией GIE.

В прошлом году запасы на эту дату составляли 38,2%. В 2024 году показатель достигал 62,7%, в 2023 году – 61%, а в 2022 году он находился на уровне 29%.

Российская сторона обратила внимание на полное истощение сезонных объемов. «Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад», – подчеркнули в компании.

Сейчас потребители расходуют ресурсы, накопленные в предыдущие годы. Поскольку сезон отбора обычно длится до середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит будущее восполнение запасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа к началу февраля выбрала из подземных хранилищ 90% закачанных к зиме запасов.

Ранее «Газпром» сообщил о падении уровня заполненности резервуаров в Германии и Франции ниже 40%. Общий объем топлива в системе приблизился к историческому минимуму еще в середине января.