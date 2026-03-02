До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.2 комментария
Запасы газа в ПХГ Европы в конце февраля опустились ниже 30%
К концу февраля запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 29,98% мощности, приблизившись к минимальным значениям за всю историю наблюдений.
К 28 февраля европейские хранилища оказались заполнены лишь на 29,98%, говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома».
Это стало одним из худших результатов для конца зимы за все время ведения статистики ассоциацией GIE.
В прошлом году запасы на эту дату составляли 38,2%. В 2024 году показатель достигал 62,7%, в 2023 году – 61%, а в 2022 году он находился на уровне 29%.
Российская сторона обратила внимание на полное истощение сезонных объемов. «Весь газ, закачанный в европейские ПХГ при подготовке к зиме, отобран почти две недели назад», – подчеркнули в компании.
Сейчас потребители расходуют ресурсы, накопленные в предыдущие годы. Поскольку сезон отбора обычно длится до середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит будущее восполнение запасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа к началу февраля выбрала из подземных хранилищ 90% закачанных к зиме запасов.
Ранее «Газпром» сообщил о падении уровня заполненности резервуаров в Германии и Франции ниже 40%. Общий объем топлива в системе приблизился к историческому минимуму еще в середине января.