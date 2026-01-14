«Газпром» сообщил о стремительном падении запасов газа в Европе

Tекст: Елизавета Шишкова

Запасы газа в подземных хранилищах Европы приближаются к историческому минимуму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Газпрома».

В компании отметили: «Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 53% – в них осталось 53,9 млрд кубометров газа».

Эксперты уточняют, что этот показатель на 4,1 млрд кубометров меньше, чем на аналогичную дату в зимний период 2017/2018 года, который был самым суровым для европейских хранилищ. Тогда был зафиксирован рекордный объем отбора газа, а запас оказался на самом низком уровне за все годы наблюдений.

Европейские страны продолжают активно расходовать газ из своих хранилищ. В частности, в Нидерландах, по данным на 12 января, уровень заполненности ПХГ снизился ниже 40% – до 39,5%. В «Газпроме» обратили внимание, что меньше газа в нидерландских хранилищах было только зимой 2021/2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» заявил, что запасы газа в крупнейших экономиках Европы в подземных хранилищах снизились ниже половины.

Суточный отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг новых исторических максимумов на фоне устойчивого похолодания.