Европа побила рекорд отбора газа из хранилищ из-за холода
На фоне устойчивого похолодания в Европе суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг новых исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.
Европа вновь фиксирует рекордное потребление газа из подземных хранилищ на фоне похолодания, сообщает «Газпром».
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января были отобраны максимальные для этих дат суточные объемы газа за всю историю наблюдений. Основная причина этого – резкое снижение температуры в европейских странах.
Ранее этой зимой максимальные суточные отборы газа уже отмечались 24, 25, 26 и 31 декабря. Специалисты отмечают, что текущие погодные условия требуют больших объемов топлива для обеспечения отопления и энергоснабжения.
Согласно статистике GIE, к 6 января в европейских ПХГ оставалось 58,9 млрд куб. м газа, что составляет 58,1% от полной вместимости. Это на 11,8 млрд куб. метров меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем запасов уже опустился ниже 60 млрд куб. метров, что вызывает обеспокоенность экспертов по поводу энергобезопасности Европы в случае продолжительного похолодания.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что рекордно быстрый отбор газа из подземных хранилищ Европы может привести к энергетическому дефициту к концу зимы.
Цена газа в Европе выросла на 9% в 2025 году на фоне увеличения спроса и опасений по поводу запасов.
С начала отопительного сезона Европа уже выбрала более 10 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.