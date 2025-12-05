  • Новость часаБеседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    США разрешили сделки с заправками «Лукойла» за рубежом до апреля
    Захарова озвучила цели ЕС в Армении
    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    7 комментариев
    5 декабря 2025, 08:19 • Новости дня

    Отбор газа из ПХГ Европы с начала отопительного сезона превысил 10 млрд кубометров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 10 млрд куб. метров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    За период с 13 октября страны Евросоюза отобрали из своих ПХГ около 14 млрд куб. м газа, при этом суммарный нетто-отбор оказался больше 10 млрд куб. м. Запасы газа в хранилищах сейчас составляют 73,85%, что на 10,58 процентного пункта ниже средних показателей за последние пять лет и значительно уступает уровню в 84,2% год назад, передает ТАСС.

    Прошлый сезон отбора газа закончился 28 марта 2025 года, причем остаток запасов тогда достиг уровня 33,57%. На сегодня объем топлива в ПХГ Европы составляет 81,6 млрд куб. м – это только десятое по величине значение для декабря за все время наблюдений. Отмечается, что суммарный отбор газа на 52-й день после максимального заполнения ПХГ сейчас на 23% ниже среднего значения за аналогичный период за предыдущие пять лет.

    Согласно правилам Еврокомиссии, страны ЕС должны поддерживать уровень заполнения ПХГ не ниже 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Допускается 10% гибкость при возникновении трудностей с закачкой газа. Фактически же к началу осенне-зимнего сезона в европейских хранилищах оказалось только 54,7 млрд куб. метров вместо необходимых 61 млрд куб. ме тров для выполнения установленной нормы заполненности.

    Ранее сообщалось, что Европа во второй половине ноября рекордными темпами для этого месяца отбирала газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, но изъятия за весь месяц стали лишь четвертыми максимальными для последнего месяца осени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром заявил о рекордном отборе газа в подземных хранилищах Европы. Запасы газа в подземных хранилищах Европы ранее опустились ниже 80%.

    В Европе отметили рекордный за пять лет отбор газа из подземных хранилищ.

    4 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление

    Концертный директор Долиной анонсировал заявление артистки

    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    По словам Пудовкина, ситуация вокруг народной артистки России остается сложной, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на POPCAKE.

    «Рассказать всю правду действительно нужно… Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий… 5 декабря этот ответ будет», – заявил Пудовкин журналистам.

    Пудовкин уточнил, что творческая деятельность Долиной не пострадала от скандальной истории, а билеты на все выступления артистки полностью распроданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    СМИ сообщали, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    7 комментариев

    Комментарии (29)
    4 декабря 2025, 10:00 • Новости дня
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Брюссель может утратить значительные инвестиции, если решит использовать заблокированные российские активы для нужд Украины, подсчитали СМИ на основе данных национальных статслужб.

    Страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов, подсчитало РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

    ейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заморожено около 209 млрд долларов российских средств. Евросоюз рассматривает возможность использовать эти средства для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине.

    При таком сценарии, по оценкам на 2024 год, потери стран ЕС по прямым инвестициям в российскую экономику составят как минимум 190 млрд долларов. Наиболее уязвимы в этом плане окажутся Кипр, Германия, Нидерланды, Франция и Италия, где общий объем рискуемых инвестиций превышает 160 млрд долларов.

    Эксперты отмечают, что с учетом действующего запрета на вывод средств недружественными резидентами, вложившими капиталы в российскую экономику до введения санкций, реальный ущерб может быть даже выше. Часть накопленных средств считается «замороженной» на специальных счетах типа «С».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    Комментарии (14)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с исполнением гимна.

    Заседание исполнительного комитета FIAS, на котором было принято это решение, состоялось в четверг, передает ТАСС. Президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев выразил благодарность коллегам за их поддержку. «Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение, – сказал Елисеев. – Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт».

    Он также отметил, что самбо является частью национальной идентичности, объединяющим видом спорта для жителей России разных национальностей и культур. По его словам, самбо учит уважать традиции всех народностей и способствует единству, основанному на уважении прав каждого человека.

    Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 18:03 • Новости дня
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину

    Лешек Миллер заявил о возможной отправке молодых украинцев из Польши

    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал молодых украинцев главным ресурсом, который республика могла бы предоставить Киеву.

    Миллер озвучил свое мнение в эфире Superexpress, передает РИА «Новости». По словам экс-премьера, единственное оружие, которое может быть отправлено на Украину, – это молодые украинцы, находящиеся в Польше.

    «Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине – молодых украинцев призывного возраста», – заявил Миллер.

    Он добавил: «Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну».

    По разным оценкам, в Польше сейчас проживают около 2 млн граждан Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Киева использовать информационные провокации для возвращения молодых украинцев из Европы.

    Польские пограничники отметили, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, которые получили право выезда и покинули Украину.

    Европа начала обсуждать, как вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    Комментарии (14)
    4 декабря 2025, 09:09 • Новости дня
    Макрон предложил ввести мораторий на удары по инфраструктуре Украины на зиму
    Макрон предложил ввести мораторий на удары по инфраструктуре Украины на зиму
    @ Sarah Meyssonnier/Pool/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре на Украине на предстоящий зимний период.

    С соответствующей инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Макрон подчеркнул: «Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму». Президент Франции также выразил надежду, что Китай поддержит эту инициативу.

    Помимо этого, Макрон отметил, что конфликт на Украине представляет угрозу для европейской безопасности. Он призвал Пекин использовать свое влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН и объединить усилия с Европой для сохранения стабильности и международного права.

    Напомним, ЕС предложил очередной свой мирный план по украинскому урегулированию. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов. Текст подготовлен Британией, Германией и Францией.

    Во вторник оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Ранее жители Кривого Рога собрались на митинг у здания горсовета и перекрыли дороги, требуя изменить ситуацию с отключениями электричества. Министерство образования Украины предложило закрыть школы на зиму из-за постоянных отключений света и отсутствия отопления.

    Комментарии (24)
    4 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Назван самый популярный запрос года в Google на Украине

    Запросы в Google об отключениях света стали самыми популярными на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Украины среди самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    Запрос «график отключения света» стал самым популярным у жителей Украины в Google второй год подряд, передает РИА «Новости». Эти данные опубликованы в сервисе Google Trends, фиксирующем самые быстрорастущие поисковые запросы в стране за 2025 год.

    В тройку лидеров также вошли такие темы, как «Холостяк 2025» и второй сезон сериала «Игра в кальмара». Большой интерес вызвали и запросы «лабубу», «Усик – Дюбуа» и «Евровидение 2025». Эти темы попали в первую десятку рейтинга года.

    В категории «Персона» больше всего пользователей интересовал украинский боксер Александр Усик. Значительное внимание привлекли также премьер-министр Украины Юлия Свириденко и первая леди США Мелания Трамп.

    Также украинцы часто пытались искать значения терминов «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ предупредили, что из-за регулярных отключений света подконтрольные киевскому режиму территории ожидает самая холодная и тяжелая зима за все время СВО.

    До этого жители Кривого Рога перекрыли дороги, требуя справедливого распределения электроэнергии из-за частых отключений.

    А Минобразования Украины предложило приостановить учебу в школах зимой и перенести занятия на лето, чтобы снизить последствия энергетического кризиса.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 11:31 • Новости дня
    Медведев пригрозил ЕС «репарациями в натуральной форме» при краже активов России
    Медведев пригрозил ЕС «репарациями в натуральной форме» при краже активов России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет готова забрать свои замороженные активы в виде «репараций в натуральной форме», если Евросоюз примет решение об их изъятии, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем канале в Max подчеркнул, что если Евросоюз решится пойти на такой шаг, Россия может рассматривать это как casus belli – формальный повод для ответных действий.

    Вице-председатель Совбеза пояснил, что, по его мнению, в международном праве подобные действия могут считаться поводом для конфликта. «Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями», – заявил Медведев.

    Накануне Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    Комментарии (15)
    4 декабря 2025, 11:00 • Новости дня
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предлагала киевским властям вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы избежать военного конфликта, однако украинская сторона отказалась от этого варианта, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать военного противостояния, заявил Путин.

    По его словам, Москва обратилась к Киеву с соответствующим предложением. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также уточнил, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены военным путем, либо украинские военные покинут эти регионы, прекратив боевые действия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона рассматривает оба варианта возвращения территорий под свой контроль, оставляя решения за украинскими властями. Российский лидер добавил, что главная задача сейчас – прекратить гибель мирных жителей в этих регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.


    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 12:14 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины

    Политолог Лукьянов: Трамп давит на Киев как на более слабую сторону конфликта

    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Шанс добиться урегулирования конфликта на Украине будет выше, если оказывать давление на Киев. И у Вашингтона имеются инструменты воздействия на украинское руководство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил об ухудшении для Украины условий урегулирования.

    «Дональд Трамп всегда занимал позицию, согласно которой Украина не может выиграть в конфликте, поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Вместе с тем, не стоит делать скоропостижных выводов из заявления американского лидера, добавил он. «Трамп не считает важным быть последовательным в своих словах. Завтра он может сказать, что снова разочарован в России», – уточнил собеседник. По мнению политолога, главе Белого дома все равно, чем закончится конфликт, для него главное – хоть как-то положить этому конец. 

    «Базовый подход Трампа заключается в том, что давление на Москву малоэффективно, а на Украину, как он считал, может быть более продуктивным. Президент продолжает исходить из того, что шанс добиться цели выше, если давить на Киев – более слабую сторону конфликта. Хотя украинские власти оказались более устойчивы, чем думал президент США, у Вашингтона имеются инструменты воздействия», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта. По его оценкам, теперь ситуация во многом складывается не в пользу Киева. «Я говорил: «У вас нет козырей», – отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале.

    «Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», – добавил Трамп. На упомянутой встрече он призвал Зеленского принять условия Москвы по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Президент США намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».

    Трамп также заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Напомним, переговоры состоялись 2 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    Он уточнил, что изначально США передали договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах. Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек.

    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 10:50 • Новости дня
    Bloomberg: Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии
    Bloomberg: Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии
    @ IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего спустя семь месяцев после прихода к власти, правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца оказалась близка к развалу из-за разногласий по законопроекту о пенсиях, который может спровоцировать очередные выборы, пишет Bloomberg.

    Правящая коалиция в Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем столкнулась с острой внутренней проблемой, пишет Bloomberg.

    18 молодых депутатов ХДС выступили против законопроекта о пенсиях, который должен пройти финальное голосование в Бундестаге. У коалиции Мерца и СДПГ имеется хрупкое большинство в 12 голосов, и провал реформы может поставить крест на ее существовании и привести к новым национальным выборам? отмечает агентство.

    Правительство критиковали за слишком медленные реформы и недостаточную поддержку экономики на фоне спада производства, а крупнейшие бизнес-ассоциации страны назвали ситуацию «свободным падением» для экономики.

    «Экономика находится в свободном падении, а правительство реагирует недостаточно решительно», – заявил президент BDI Петер Лейбингер.

    Оппозиционная Левая партия пообещала воздержаться при голосовании, что снизит необходимый порог голосов до 284, однако победа без поддержки собственной фракции рассматривается как политическое поражение для Мерца.

    Канцлер заявил партийцам в кулуарном совещании о критических последствиях провального голосования, упомянув осложнения в экономике и на мировой арене.

    Часть молодых христианских демократов недовольна ростом расходов и перекладыванием финансового бремени на будущие поколения. Закон гарантирует выплаты пенсионерам как минимум до 2031 года, несмотря на все меньший приток взносов от работающего населения и возрастающую нагрузку на бюджет страны. Экономисты отмечают, что развал коалиции маловероятен, но негативные последствия для позиций Мерца и стабильности правительства очевидны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц назвал своим везением рождение в Западной Германии.

    Партия «Альтернатива для Германии» основала новую молодежную организацию «Поколение Германия».

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 10:14 • Новости дня
    Кадыров попросил Путина не сердиться на него, если Европа начнет «добровольно извиняться»
    Кадыров попросил Путина не сердиться на него, если Европа начнет «добровольно извиняться»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность выполнить возможный приказ президента России о начале боевых действий с Европой, подчеркнув уверенность в быстрой победе.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о готовности к возможному военному конфликту с Европой.

    Российский лидер ранее заявил: «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений».

    Кадыров отметил: «Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией».

    Кадыров также обратился к Путину с вопросом о том, как президент отнесется к добровольному извинению европейских стран в случае начала конфликта

    «У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, Вы же не обидетесь на нас, если они сразу ДОБРОВОЛЬНО будут извиняться?» – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рамзан Кадыров назвал себя верным помощником и соратником Владимира Путина.

    Глава Чечни показал пленного бойца ВСУ, которого спасли от голодной смерти.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 21:46 • Новости дня
    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте

    Депутат Панеш: Со следующего года россияне смогут поставить в паспорте отметку ИД ЕРН

    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года жители России смогут по своему желанию получить в паспорте штамп с ИД ЕРН – идентификатором записи в едином федеральном регистре сведений о населении. о том, что это за идентификатор и зачем он нужен, разъяснил депутат Госдумы Каплан Панеш.

    ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и сохраняется при смене паспорта, фамилии или места жительства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, штамп будет проставляться аналогично отметке об ИНН – с указанием инспекции, кода, даты внесения, подписи должностного лица и печати.

    Панеш подчеркнул, что новый идентификатор не заменяет уже существующие СНИЛС и ИНН, а лишь дополняет их, передает RT.  «ИД ЕРН выступает «надведомственным» кодом: в едином регистре к нему привязаны и ИНН, и СНИЛС, и другие данные о человеке. Это позволяет госорганам и банкам запрашивать проверенный набор сведений через одну точку доступа, не собирая информацию по разным базам», – заявил Панеш. СНИЛС при этом останется номером лицевого счета в пенсионной системе, ИНН – налоговым идентификатором.

    С 2026 года новые штампы с ИНН в паспорта ставиться уже не будут – вместо них гражданин, если захочет, сможет выбрать ИД ЕРН. Действующие отметки об ИНН сохранять необязательно. Панеш также уточнил, что введение содержащегося в паспорте ИД ЕРН важно прежде всего для граждан, активно пользующихся государственными или банковскими услугами.

    Ранее депутат Дрожжина рассказала о полезных отметках в паспорте.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии

    Индийские журналисты задали Путину вопрос о возможности бессмертия

    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент считает, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь, но не до бесконечности.

    Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Всё конечно. Только Господь вечен».

    Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел в пример Индию, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.

    Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey заявил, что продолжительность жизни человека в перспективе может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным. При этом глава государства подчеркнул, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, «как прожить, зачем и ради чего».

    Комментарии (9)
    4 декабря 2025, 22:31 • Новости дня
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений

    Путин: Я делаю то, чего не имею права не делать

    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле принятия решений – «делать то, чего не имеет права не делать».

    Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что у него есть собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

    Ранее глава государства в беседе с индийским журналистами также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

    Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 09:16 • Новости дня
    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным

    Кремль: Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

    В этом году мероприятие снова объединит традиционный формат общения главы государства с гражданами и журналистами. Особенностью станет и выбор дня недели: впервые событие состоится в пятницу – прежде такими днями были преимущественно четверги, передает ТАСС.

    Отмечается, что подобный формат впервые был применен в 2020 году, когда раздельное проведение мероприятий оказалось невозможным из-за ограничений, связанных с пандемией. С 2023 года объединенное мероприятие получило официальное название «Итоги года с Владимиром Путиным». В предыдущие годы Кремль дважды отходил от традиции проводить акции в четверг – это произошло в 2016 году и 2021 году.

    Как указали в Кремле, прием вопросов к президенту начнется 4 декабря с 15.00 и будет продолжаться до завершения программы 19 декабря.

    В ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент проведет прямую линию без традиционных прямых включений, а граждан призвали присылать свои видеообращения с помощью смартфонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин анонсировал использование языковой модели GigaChat от «Сбера» для обработки обращений граждан во время прямой линии. Дата большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией, уже определена.

    Комментарии (0)
    Главное
    Ряд крупных банков Казахстана временно ограничил выдачу долларов
    Москва и Нью-Дели обсудили выпуск SSJ в Индии
    Российский дипломат посетил МИД Турции из-за атак на танкеры
    Роскомнадзор заблокировал SnapChat
    Умер бывший глава Банка России Дубинин
    Назван главный цвет 2026 года
    Москвичи объяснили неумение мужчин фотографировать женщин

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21, проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации