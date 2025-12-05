Отбор газа из ПХГ Европы с начала отопительного сезона превысил 10 млрд кубометров

Tекст: Дарья Григоренко

За период с 13 октября страны Евросоюза отобрали из своих ПХГ около 14 млрд куб. м газа, при этом суммарный нетто-отбор оказался больше 10 млрд куб. м. Запасы газа в хранилищах сейчас составляют 73,85%, что на 10,58 процентного пункта ниже средних показателей за последние пять лет и значительно уступает уровню в 84,2% год назад, передает ТАСС.

Прошлый сезон отбора газа закончился 28 марта 2025 года, причем остаток запасов тогда достиг уровня 33,57%. На сегодня объем топлива в ПХГ Европы составляет 81,6 млрд куб. м – это только десятое по величине значение для декабря за все время наблюдений. Отмечается, что суммарный отбор газа на 52-й день после максимального заполнения ПХГ сейчас на 23% ниже среднего значения за аналогичный период за предыдущие пять лет.

Согласно правилам Еврокомиссии, страны ЕС должны поддерживать уровень заполнения ПХГ не ниже 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Допускается 10% гибкость при возникновении трудностей с закачкой газа. Фактически же к началу осенне-зимнего сезона в европейских хранилищах оказалось только 54,7 млрд куб. метров вместо необходимых 61 млрд куб. ме тров для выполнения установленной нормы заполненности.

Ранее сообщалось, что Европа во второй половине ноября рекордными темпами для этого месяца отбирала газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, но изъятия за весь месяц стали лишь четвертыми максимальными для последнего месяца осени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром заявил о рекордном отборе газа в подземных хранилищах Европы. Запасы газа в подземных хранилищах Европы ранее опустились ниже 80%.

