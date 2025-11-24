  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 14:10 • Фоторепортаж

    Умер легенда советского футбола Никита Симонян

    Легендарный советский футболист Никита Симонян умер на 100-м году жизни в столичной больнице. Церемония прощания с экс-бомбардиром пройдет в четверг на «Лукойл-Арене». На фото: юбиляр принимает поздравления с 90-летием перед матчем «Спартак»–«Ростов» (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

    Игровая карьера Симоняна длилась с 1946 по 1959 годы. В ней было всего два клуба – московские «Крылья Советов» и «Спартак» (фото: Л.Беляев/Фотохроника ТАСС)

    Как игрок Симонян несколько раз становился чемпионом и обладателем кубков СССР, выигрывал Олимпиаду 1956 года в Мельбурне и был лучшим бомбардиром в истории «Спартака» со 160 голами на счету (фото: Леонид Доренский/РИА Новости)

    Москва, 1990 год. Слева направо: Алексей Парамонов, Никита Симонян, Николай Озеров и Георгий Саркисьянц (на первом плане) пришли поздравить одного из лучших вратарей в истории мирового футбола Льва Яшина с вручением звания Героя соцтруда (фото: Сергей Величкин/Фотохроника ТАСС)

    В 1960 году Симонян начал тренерскую деятельность, добиваясь успехов разного уровня со сборной СССР, родным «Спартаком», ереванским «Араратом» и одесским «Черноморцем». В 1986 году Симонян перешел на административную работу в футбольную федерацию. Также он входил в состав Совета при президенте России по физической культуре и спорту. На фото: Пеле и Симонян на приеме в посольстве Бразилии (фото: Владимир Родионов/РИА Новости)

    До конца своей жизни Симонян оставался в здравом уме и твердой памяти. Будучи первым вице-президентом Российского футбольного союза, он продолжал ходить на работу и посещать футбольные матчи. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино и Симонян в РФС (фото: Михаил Шапаев/РИА Новости)

    6 июля 2018 года, президент России Владимир Путин во время встречи с легендами мирового футбола. Слева направо: игрок сборной Германии Лотар Маттеус, Джанни Инфантино, Путин, Симонян и мексиканский футболист Хорхе Кампос (фото: Алексей Дружинин/РИА Новости)

    После смерти французского велогонщика Шарля Коста 30 октября 2025 года и до своей смерти Симонян оставался старейшим живущим олимпийским чемпионом. На фото: Симонян и Диего Марадона на церемонии жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Государственном кремлевском дворце (фото: Станислав Красильников/ТАСС)

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

