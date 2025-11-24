Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Умер легенда советского футбола Никита Симонян
Легендарный советский футболист Никита Симонян умер на 100-м году жизни в столичной больнице. Церемония прощания с экс-бомбардиром пройдет в четверг на «Лукойл-Арене». На фото: юбиляр принимает поздравления с 90-летием перед матчем «Спартак»–«Ростов» (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)
Игровая карьера Симоняна длилась с 1946 по 1959 годы. В ней было всего два клуба – московские «Крылья Советов» и «Спартак» (фото: Л.Беляев/Фотохроника ТАСС)
Как игрок Симонян несколько раз становился чемпионом и обладателем кубков СССР, выигрывал Олимпиаду 1956 года в Мельбурне и был лучшим бомбардиром в истории «Спартака» со 160 голами на счету (фото: Леонид Доренский/РИА Новости)
Москва, 1990 год. Слева направо: Алексей Парамонов, Никита Симонян, Николай Озеров и Георгий Саркисьянц (на первом плане) пришли поздравить одного из лучших вратарей в истории мирового футбола Льва Яшина с вручением звания Героя соцтруда (фото: Сергей Величкин/Фотохроника ТАСС)
В 1960 году Симонян начал тренерскую деятельность, добиваясь успехов разного уровня со сборной СССР, родным «Спартаком», ереванским «Араратом» и одесским «Черноморцем». В 1986 году Симонян перешел на административную работу в футбольную федерацию. Также он входил в состав Совета при президенте России по физической культуре и спорту. На фото: Пеле и Симонян на приеме в посольстве Бразилии (фото: Владимир Родионов/РИА Новости)
До конца своей жизни Симонян оставался в здравом уме и твердой памяти. Будучи первым вице-президентом Российского футбольного союза, он продолжал ходить на работу и посещать футбольные матчи. На фото: президент ФИФА Джанни Инфантино и Симонян в РФС (фото: Михаил Шапаев/РИА Новости)
6 июля 2018 года, президент России Владимир Путин во время встречи с легендами мирового футбола. Слева направо: игрок сборной Германии Лотар Маттеус, Джанни Инфантино, Путин, Симонян и мексиканский футболист Хорхе Кампос (фото: Алексей Дружинин/РИА Новости)
После смерти французского велогонщика Шарля Коста 30 октября 2025 года и до своей смерти Симонян оставался старейшим живущим олимпийским чемпионом. На фото: Симонян и Диего Марадона на церемонии жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Государственном кремлевском дворце (фото: Станислав Красильников/ТАСС)