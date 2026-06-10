После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счёт на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.0 комментариев
Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
В Белфасте вспыхнули массовые беспорядки после вооруженного нападения мигранта на прохожего, протестующие поджигают автомобили и дома.
Протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы, на улицах горят автобусы, автомобили и жилые дома, сообщают «Вести».
Беспорядки начались после нападения с ножом, которое совершил выходец из Судана.
Правые активисты 8 июня распространили в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, предположительно, пытался отрезать жертве голову прямо на улице. Прохожие остановили нападавшего, сейчас он задержан и обвиняется в покушении на убийство. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами глаз и спины.
В ответ на улицы Белфаста вышли сотни протестующих. Газета Belfast Telegraph опубликовала кадры горящей полицейской бронированной машины, в которую бросили бутылку с зажигательной смесью. Также пылают легковые автомобили и трактор.
По информации Би-би-си, на востоке Белфаста около сотни мужчин в балаклавах прошлись по улицам, разбивая окна и заявляя, что они «выгоняли иностранцев».
Протестующие блокируют дороги и поджигают дома этнических меньшинств и их бизнес. Телеканал Sky News передает, что загорелся супермаркет с ближневосточными продуктами, жителей эвакуируют из-за пожара.
Британские газеты Times и Daily Mail также сообщили об антимигрантских протестах в шотландских Глазго и Эдинбурге, а также в Лондоне и Саутгемптоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте. В прошлом году Северная Ирландия пережила серию массовых антимигрантских беспорядков.