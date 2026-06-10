Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы, на улицах горят автобусы, автомобили и жилые дома, сообщают «Вести».

Беспорядки начались после нападения с ножом, которое совершил выходец из Судана.

Правые активисты 8 июня распространили в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, предположительно, пытался отрезать жертве голову прямо на улице. Прохожие остановили нападавшего, сейчас он задержан и обвиняется в покушении на убийство. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами глаз и спины.

В ответ на улицы Белфаста вышли сотни протестующих. Газета Belfast Telegraph опубликовала кадры горящей полицейской бронированной машины, в которую бросили бутылку с зажигательной смесью. Также пылают легковые автомобили и трактор.

По информации Би-би-си, на востоке Белфаста около сотни мужчин в балаклавах прошлись по улицам, разбивая окна и заявляя, что они «выгоняли иностранцев».

Протестующие блокируют дороги и поджигают дома этнических меньшинств и их бизнес. Телеканал Sky News передает, что загорелся супермаркет с ближневосточными продуктами, жителей эвакуируют из-за пожара.

Британские газеты Times и Daily Mail также сообщили об антимигрантских протестах в шотландских Глазго и Эдинбурге, а также в Лондоне и Саутгемптоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте. В прошлом году Северная Ирландия пережила серию массовых антимигрантских беспорядков.