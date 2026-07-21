Мадьяр вызвал Орбана на открытые политические дебаты

Премьер Венгрии Мадьяр предложил Орбану провести прямые политические дебаты

Tекст: Мария Иванова

Действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр изъявил желание провести открытую дискуссию с бывшим главой правительства Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

Выступая перед депутатами, политик призвал оппонента к диалогу.

«Пусть Виктор Орбан найдет в себе смелость... или вы сможете его убедить принять участие в открытых прямых дебатах», – заявил Мадьяр в стенах парламента.

Площадкой для встречи может стать румынский город Бэиле-Тушнад, где в конце июля традиционно проходит политический фестиваль. Орбан уже анонсировал свое участие в этом мероприятии. Мадьяр подчеркнул, что готов приехать туда по приглашению организаторов.

Парламентские выборы в стране прошли 12 апреля. Партия «Тиса» завоевала 141 мандат из 199 возможных, тогда как альянс «Фидес» и христианских демократов получил 52 места. Еще шесть кресел достались представителям правой партии «Наша Родина». В период избирательной кампании политики не проводили очных дебатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о праве страны на сопротивление действиям нового главы правительства.

Месяцем ранее Петер Мадьяр призвал установить причастность экс-премьера к инциденту с перевозившими валюту украинцами.

После поражения на апрельских выборах Орбан отказался от депутатского мандата ради сохранения поста председателя партии «Фидес».