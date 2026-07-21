Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Мадьяр вызвал Орбана на открытые политические дебаты
Премьер Венгрии Мадьяр предложил Орбану провести прямые политические дебаты
Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр предложил своему предшественнику Виктору Орбану провести очную дискуссию на традиционном политическом фестивале в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр изъявил желание провести открытую дискуссию с бывшим главой правительства Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».
Выступая перед депутатами, политик призвал оппонента к диалогу.
«Пусть Виктор Орбан найдет в себе смелость... или вы сможете его убедить принять участие в открытых прямых дебатах», – заявил Мадьяр в стенах парламента.
Площадкой для встречи может стать румынский город Бэиле-Тушнад, где в конце июля традиционно проходит политический фестиваль. Орбан уже анонсировал свое участие в этом мероприятии. Мадьяр подчеркнул, что готов приехать туда по приглашению организаторов.
Парламентские выборы в стране прошли 12 апреля. Партия «Тиса» завоевала 141 мандат из 199 возможных, тогда как альянс «Фидес» и христианских демократов получил 52 места. Еще шесть кресел достались представителям правой партии «Наша Родина». В период избирательной кампании политики не проводили очных дебатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о праве страны на сопротивление действиям нового главы правительства.
Месяцем ранее Петер Мадьяр призвал установить причастность экс-премьера к инциденту с перевозившими валюту украинцами.
После поражения на апрельских выборах Орбан отказался от депутатского мандата ради сохранения поста председателя партии «Фидес».