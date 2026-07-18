Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

У российского газа в Европе нашелся новый защитник Европа напоследок решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ, а Греция неожиданно встала на защиту нашего газа. Поставки выросли почти на 20% до рекордных уровней. Даже запрет на импорт по краткосрочным контрактам этому не помешал. Однако впереди полный отказ от морских поставок. Почему время для эмбарго самое неудачное для самой Европы? И почему Греция против санкций? Подробности Перейти в раздел

Мадьяр нашел предлог поторговаться с Россией за АЭС «Пакш-II» Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о возможном пересмотре условий сотрудничества с Росатомом по АЭС «Пакш-II». Москва готова к диалогу, но эксперты предупреждают: смена подрядчика обернется для Будапешта многомиллиардными потерями и новыми сроками. Так что же стоит за инициативой нового венгерского главы правительства – реальный аудит или политический торг под давлением Брюсселя? Подробности Перейти в раздел

Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности Перейти в раздел

Британия получила нового временного премьера В понедельник Британия получит нового премьера – им станет Энди Бернем, которого за время работы мэром Манчестера прозвали «Королем Севера». Он обещает самую масштабную децентрализацию власти в новейшей истории страны. Но два вопроса остаются открытыми: какой будет внешняя политика Лондона – и надолго ли Бернем задержится в кресле, где за десять лет сменилось уже семь человек? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Иран приготовил главный удар по США На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

Протесты против Зеленского: главное На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее. Перейти в раздел