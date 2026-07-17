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Британия получила нового временного премьера
В понедельник Британия получит нового премьера – им станет Энди Бернем, которого за время работы мэром Манчестера прозвали «Королем Севера». Он обещает самую масштабную децентрализацию власти в новейшей истории страны. Но два вопроса остаются открытыми: какой будет внешняя политика Лондона – и надолго ли Бернем задержится в кресле, где за десять лет сменилось уже семь человек?
Новым руководителем Лейбористской партии Британии избран Энди Бернем. В понедельник, 20 июля, он займет пост главы правительства страны, которая, напомним, стабильно занимает лидирующие места в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. Бернем, получивший прозвище «Король Севера» за время работы мэром Манчестера, уже успел заявить о своих приоритетах: децентрализация и перенос части госаппарата из Лондона.
Новоиспеченный лидер лейбористов поблагодарил предшественника Кира Стармера, занимавшего пост премьера с июля 2024 года, и подтвердил намерение возглавить правительство. «Это момент гордости, который вы подарили мне и моей семье сегодня, это также и эмоциональный момент. Но я к нему готов», – заявил Бернем, отметив, что партия прошла путь от серьезного поражения к одной из лучших исторических побед.
Впрочем, британская пресса встретила нового премьера без особого энтузиазма. Издания пишут о нем со скепсисом и иронией, подчеркивая, что он становится уже седьмым главой правительства за последние 10 лет. Лейбористские и центристские медиа видят в нем шанс на обновление, тогда как правая пресса критикует его за популизм и отсутствие четкого плана.
Особый интерес вызывает идеология Бернема, которую уже окрестили «манчестеризмом». Как пишет The Independent, его главная «фишка» – обещание провести «самый масштабный в нашей жизни перенос власти» из столицы в регионы. The Telegraph, в свою очередь, назвала приход Бернема «грустным и сдувшимся концом нынешней фазы британской политики», сравнив ситуацию с Наполеоном III и заявив, что «обстоятельства позволили гротескной посредственности сыграть роль героя». Правая пресса также обвиняет его в реакционной политике родом из 1990-х и заигрывании с левым электоратом.
Внешнеполитические вызовы для Бернема начинаются уже сейчас. Многие наблюдатели ждут, как политик, ранее открыто критиковавший Дональда Трампа, будет выстраивать отношения с Белым домом. По данным британских СМИ, американские чиновники уже пытаются надавить на его команду, чтобы сформировать удобный для Вашингтона кабинет министров.
От Бернема также ожидают преемственности в поддержке Украины и серьезных изменений политики в отношении Ближнего Востока. Новый премьер обещает усиливать давление на Израиль, ввести жесткие санкции и запретить торговлю с оккупированных территорий. При этом в своей статье для The Times он подтвердил и намерение оказывать поддержку Киеву.
«Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Наши отношения с США как с нашим важнейшим союзником по вопросам обороны и безопасности сохранят решающее значение. Британская поддержка Украины не пошатнется», – пишет Бернем.
Кроме того, он заявил, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Британия, считает правильным и необходимым увеличивать инвестиции в оборону, а также добиваться снижения зависимости страны от иностранных государств. Среди ключевых задач он выделил укрепление сотрудничества с европейскими государствами.
При этом рассчитывать на смягчение позиций Лондона в отношении Москвы с приходом Бернема не стоит. Его антироссийская риторика имеет давнюю историю: еще в 2018 году политик активно выступал за лишение России права проводить чемпионат мира по футболу. И судя по его программным заявлениям, эта линия в ближайшее время едва ли изменится.
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«В британском истеблишменте, будь то консерваторы или лейбористы, сложился жесткий антироссийский консенсус. Если бы Бернем исповедовал иные взгляды, его просто не допустили бы до поста лидера партии. В этом смысле курс нового премьера будет абсолютно преемственным по отношению к политике его предшественника», – пояснила Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.
Что касается пренебрежительного высказывания Трампа, назвавшего Бернема «мэром маленького городка», то здесь вряд ли что-то принципиально изменится по сравнению с отношением Вашингтона к Стармеру – «лишь бы не стало хуже».
«У Бернема, который ранее работал в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, практически отсутствует серьезный внешнеполитический опыт. Если он решит взять паузу для решения внутренних проблем Британии, возможно, возникнет временное затишье, но стратегический антироссийский курс сохранится, как и его линия на сближение с Европейским Союзом (он известен как убежденный сторонник ЕС). Осложнения в диалоге с США при новом лидере, вероятнее всего, продолжатся», – прогнозирует эксперт.
Объективные ограничения, стоящие перед ним, чрезвычайно сильны. Любая политика упирается в деньги. Как отмечает Ананьева, в британской прессе уже циркулируют сигналы о его готовности повысить налоги для богатых, увеличить налог на наследство для дорогой недвижимости (стоимостью выше 7,5 млн фунтов) и обложить дополнительными сборами оптовые склады крупных корпораций вроде Amazon, одновременно предлагая послабления для пабов. «Ему придется балансировать, забирая у одних, чтобы отдавать другим. Ситуация для него складывается объективно сложная», – добавила специалист.
Говорить о том, поможет ли новому премьер-министру имидж «регионального прагматика» и человека из народа, пока преждевременно.
«Политическая реальность такова, что ни один лидер не выполняет свою программу «от А до Я» – приходится постоянно лавировать. Стармер попытался провести реформу непомерно щедрой и громоздкой системы социального обеспечения (на нее уходит до 30% бюджета) и ужесточить правила получения пособий, но однопартийцы заблокировали это решение, опасаясь гнева избирателей. Аналогично провалилась попытка сократить пособия на зимнее отопление для пенсионеров. Сможет ли Бернем переломить давление общества и партии – вопрос открытый, он не царь-самодержец», – рассуждает эксперт.
Как отметил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, «премьером станет мало кому доселе известный политик», который займет эту должность «не по результатам общенациональных выборов, а вследствие внутрипартийного междусобойчика». «К тому же от партии, имеющей рекордно низкую популярность среди избирателей – менее 24%», – пишет Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил о своем опыте работы в ПАСЕ, где «британские парламентарии пытались учить российских коллег демократии» после наблюдения за ходом президентских выборов в России. «Британцы были в числе самых яростных критиков – я спросил: «А ничего, что у вас в Британии главу государства вообще не выбирают, это пост по наследству» – ответ был такой: «Это не важно, главное, что у нас глава правительства избирается максимально демократическим образом». Ну вот, британцы, вы и дожили», – отметил Косачев.
По словам Ананьевой, формально Бернем не обязан проводить досрочные выборы и может править до окончания текущего парламентского цикла в 2029 году. Однако, подчеркивает политолог, существует проблема «коронации» – он получил поддержку большинства депутатов-лейбористов (около 387 из 650) и профсоюзов, но не проходил процедуру полноценных выборов среди рядовых членов партии.
Таким образом, структурные экономические проблемы и внутрипартийное давление будут мешать Бернему стать фигурой, способной остановить десятилетнюю чехарду британских премьеров и могут быстро превратить его во временного лидера.
«Совесть диктует необходимость получения мандата от избирателей. Однако прецеденты Гордона Брауна и Риши Сунака, которые, будучи «коронованными», побоялись идти на досрочные выборы из-за низких рейтингов, весьма показательны. Учитывая крайне низкий текущий рейтинг лейбористов (около 18%), Бернем, скорее всего, не решится на столь рискованный шаг, предпочитая оставаться во главе парламентского большинства», – полагает спикер.
Рост популярности партии Reform UK Найджела Фаража, добавляет политолог, создает дополнительное давление на лейбористов, но Бернем уже заявил, что не намерен пытаться «переиграть» их на их же поле и будет проводить такую политику, которая вернет доверие британцев.
Что же касается планов децентрализации и «манчестеризации», то здесь Бернем неизбежно столкнется с саботажем со стороны глубинного государства и вестминстерской бюрократии. По словам эксперта, в Британии существует серьезный конфликт между сменяемыми политическими назначенцами и постоянной государственной службой.
«Уровень непрофессионализма министров, которые меняются каждые полтора года и не имеют профильного образования (как это было с Гэвином Уильямсоном, который без военного опыта возглавлял минобороны), раздражает госаппарат. При Борисе Джонсоне советник Доминик Каммингс называл эту систему «Блоб» – аморфным существом, поглощающим любые реформы. Стармер также признавал, что при попытке нажать на рычаги власти все его инициативы растворялись в массе инструкций. С такой же инертной и неприязненной средой столкнется и Бернем: ожидать, что он одним махом решит все структурные проблемы, не приходится», – подытожила собеседница.