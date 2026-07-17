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    17 июля 2026, 20:30 • В мире

    Британия получила нового временного премьера

    Британия получила нового временного премьера
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В понедельник Британия получит нового премьера – им станет Энди Бернем, которого за время работы мэром Манчестера прозвали «Королем Севера». Он обещает самую масштабную децентрализацию власти в новейшей истории страны. Но два вопроса остаются открытыми: какой будет внешняя политика Лондона – и надолго ли Бернем задержится в кресле, где за десять лет сменилось уже семь человек?

    Новым руководителем Лейбористской партии Британии избран Энди Бернем. В понедельник, 20 июля, он займет пост главы правительства страны, которая, напомним, стабильно занимает лидирующие места в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. Бернем, получивший прозвище «Король Севера» за время работы мэром Манчестера, уже успел заявить о своих приоритетах: децентрализация и перенос части госаппарата из Лондона.

    Новоиспеченный лидер лейбористов поблагодарил предшественника Кира Стармера, занимавшего пост премьера с июля 2024 года, и подтвердил намерение возглавить правительство. «Это момент гордости, который вы подарили мне и моей семье сегодня, это также и эмоциональный момент. Но я к нему готов», – заявил Бернем, отметив, что партия прошла путь от серьезного поражения к одной из лучших исторических побед.

    Впрочем, британская пресса встретила нового премьера без особого энтузиазма. Издания пишут о нем со скепсисом и иронией, подчеркивая, что он становится уже седьмым главой правительства за последние 10 лет. Лейбористские и центристские медиа видят в нем шанс на обновление, тогда как правая пресса критикует его за популизм и отсутствие четкого плана.

    Особый интерес вызывает идеология Бернема, которую уже окрестили «манчестеризмом». Как пишет The Independent, его главная «фишка» – обещание провести «самый масштабный в нашей жизни перенос власти» из столицы в регионы. The Telegraph, в свою очередь, назвала приход Бернема «грустным и сдувшимся концом нынешней фазы британской политики», сравнив ситуацию с Наполеоном III и заявив, что «обстоятельства позволили гротескной посредственности сыграть роль героя». Правая пресса также обвиняет его в реакционной политике родом из 1990-х и заигрывании с левым электоратом.

    Внешнеполитические вызовы для Бернема начинаются уже сейчас. Многие наблюдатели ждут, как политик, ранее открыто критиковавший Дональда Трампа, будет выстраивать отношения с Белым домом. По данным британских СМИ, американские чиновники уже пытаются надавить на его команду, чтобы сформировать удобный для Вашингтона кабинет министров.

    От Бернема также ожидают преемственности в поддержке Украины и серьезных изменений политики в отношении Ближнего Востока. Новый премьер обещает усиливать давление на Израиль, ввести жесткие санкции и запретить торговлю с оккупированных территорий. При этом в своей статье для The Times он подтвердил и намерение оказывать поддержку Киеву.

    «Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Наши отношения с США как с нашим важнейшим союзником по вопросам обороны и безопасности сохранят решающее значение. Британская поддержка Украины не пошатнется», – пишет Бернем.

    Кроме того, он заявил, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Британия, считает правильным и необходимым увеличивать инвестиции в оборону, а также добиваться снижения зависимости страны от иностранных государств. Среди ключевых задач он выделил укрепление сотрудничества с европейскими государствами.

    При этом рассчитывать на смягчение позиций Лондона в отношении Москвы с приходом Бернема не стоит. Его антироссийская риторика имеет давнюю историю: еще в 2018 году политик активно выступал за лишение России права проводить чемпионат мира по футболу. И судя по его программным заявлениям, эта линия в ближайшее время едва ли изменится.

    «В британском истеблишменте, будь то консерваторы или лейбористы, сложился жесткий антироссийский консенсус. Если бы Бернем исповедовал иные взгляды, его просто не допустили бы до поста лидера партии. В этом смысле курс нового премьера будет абсолютно преемственным по отношению к политике его предшественника», – пояснила Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Что касается пренебрежительного высказывания Трампа, назвавшего Бернема «мэром маленького городка», то здесь вряд ли что-то принципиально изменится по сравнению с отношением Вашингтона к Стармеру – «лишь бы не стало хуже».

    «У Бернема, который ранее работал в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, практически отсутствует серьезный внешнеполитический опыт. Если он решит взять паузу для решения внутренних проблем Британии, возможно, возникнет временное затишье, но стратегический антироссийский курс сохранится, как и его линия на сближение с Европейским Союзом (он известен как убежденный сторонник ЕС). Осложнения в диалоге с США при новом лидере, вероятнее всего, продолжатся», – прогнозирует эксперт.

    Объективные ограничения, стоящие перед ним, чрезвычайно сильны. Любая политика упирается в деньги. Как отмечает Ананьева, в британской прессе уже циркулируют сигналы о его готовности повысить налоги для богатых, увеличить налог на наследство для дорогой недвижимости (стоимостью выше 7,5 млн фунтов) и обложить дополнительными сборами оптовые склады крупных корпораций вроде Amazon, одновременно предлагая послабления для пабов. «Ему придется балансировать, забирая у одних, чтобы отдавать другим. Ситуация для него складывается объективно сложная», – добавила специалист.

    Говорить о том, поможет ли новому премьер-министру имидж «регионального прагматика» и человека из народа, пока преждевременно.

    «Политическая реальность такова, что ни один лидер не выполняет свою программу «от А до Я» – приходится постоянно лавировать. Стармер попытался провести реформу непомерно щедрой и громоздкой системы социального обеспечения (на нее уходит до 30% бюджета) и ужесточить правила получения пособий, но однопартийцы заблокировали это решение, опасаясь гнева избирателей. Аналогично провалилась попытка сократить пособия на зимнее отопление для пенсионеров. Сможет ли Бернем переломить давление общества и партии – вопрос открытый, он не царь-самодержец», – рассуждает эксперт.

    Как отметил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, «премьером станет мало кому доселе известный политик», который займет эту должность «не по результатам общенациональных выборов, а вследствие внутрипартийного междусобойчика». «К тому же от партии, имеющей рекордно низкую популярность среди избирателей – менее 24%», – пишет Косачев в своем Telegram-канале.

    Сенатор напомнил о своем опыте работы в ПАСЕ, где «британские парламентарии пытались учить российских коллег демократии» после наблюдения за ходом президентских выборов в России. «Британцы были в числе самых яростных критиков – я спросил: «А ничего, что у вас в Британии главу государства вообще не выбирают, это пост по наследству» – ответ был такой: «Это не важно, главное, что у нас глава правительства избирается максимально демократическим образом». Ну вот, британцы, вы и дожили», – отметил Косачев.

    По словам Ананьевой, формально Бернем не обязан проводить досрочные выборы и может править до окончания текущего парламентского цикла в 2029 году. Однако, подчеркивает политолог, существует проблема «коронации» – он получил поддержку большинства депутатов-лейбористов (около 387 из 650) и профсоюзов, но не проходил процедуру полноценных выборов среди рядовых членов партии.

    Таким образом, структурные экономические проблемы и внутрипартийное давление будут мешать Бернему стать фигурой, способной остановить десятилетнюю чехарду британских премьеров и могут быстро превратить его во временного лидера.

    «Совесть диктует необходимость получения мандата от избирателей. Однако прецеденты Гордона Брауна и Риши Сунака, которые, будучи «коронованными», побоялись идти на досрочные выборы из-за низких рейтингов, весьма показательны. Учитывая крайне низкий текущий рейтинг лейбористов (около 18%), Бернем, скорее всего, не решится на столь рискованный шаг, предпочитая оставаться во главе парламентского большинства», – полагает спикер.

    Рост популярности партии Reform UK Найджела Фаража, добавляет политолог, создает дополнительное давление на лейбористов, но Бернем уже заявил, что не намерен пытаться «переиграть» их на их же поле и будет проводить такую политику, которая вернет доверие британцев.

    Что же касается планов децентрализации и «манчестеризации», то здесь Бернем неизбежно столкнется с саботажем со стороны глубинного государства и вестминстерской бюрократии. По словам эксперта, в Британии существует серьезный конфликт между сменяемыми политическими назначенцами и постоянной государственной службой.

    «Уровень непрофессионализма министров, которые меняются каждые полтора года и не имеют профильного образования (как это было с Гэвином Уильямсоном, который без военного опыта возглавлял минобороны), раздражает госаппарат. При Борисе Джонсоне советник Доминик Каммингс называл эту систему «Блоб» – аморфным существом, поглощающим любые реформы. Стармер также признавал, что при попытке нажать на рычаги власти все его инициативы растворялись в массе инструкций. С такой же инертной и неприязненной средой столкнется и Бернем: ожидать, что он одним махом решит все структурные проблемы, не приходится», – подытожила собеседница.

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