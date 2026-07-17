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В Петербурге подросток сжег газозаправочную станцию после угроз неизвестных
В Петербурге задержали 16-летнего юношу за поджог газозаправочной станции
В Калининском районе Петербурга правоохранители по горячим следам поймали 16-летнего юношу, подозреваемого в поджоге газозаправочной станции после угроз в мессенджере.
В Петербурге задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге газозаправочной станции на проспекте Непокоренных. Инцидент произошел 17 июля во второй половине дня. На место оперативно прибыли наряды полиции, Росгвардии и экстренных служб.
«17 июля в 15:37 в полицию через службу «112» поступило сообщение о возгорании на территории газозаправочной станции, расположенной на проспекте Непокоренных», – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого по горячим следам недалеко от места происшествия.
В результате пожара газораздаточная колонка была полностью уничтожена, а газовый модуль станции получил частичные повреждения. Для тушения огня привлекались несколько пожарных расчетов. По словам подростка, около трех недель назад он познакомился в мессенджере с девушкой, после чего неизвестные начали угрожать ему и его семье, требуя совершить поджог. Сейчас эта информация проверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил под домашний арест 17-летнего петербуржца за поджог двух автозаправок. Ранее в подмосковной Балашихе школьница попыталась сжечь терминал АЗС по указанию анонимного куратора.
До этого Следственный комитет предупредил о росте случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через мессенджеры.