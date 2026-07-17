Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Украинские спецслужбы обязали Зеленского минимизировать выступления
Спецслужбы обязали Зеленского минимизировать выступления из-за риска покушения
Глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден сократить количество публичных мероприятий и использовать бронированные стекла на фоне опасений за свою жизнь.
Украинские спецслужбы настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому максимально ограничить публичную активность из-за возросшей угрозы покушения, передает РИА «Новости». Меры безопасности значительно усилены.
Источник в российских силовых структурах заявил, что на фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ, на политических оппонентов Зеленского, его выступления теперь проходят исключительно с бронированными стеклами.
Собеседник агентства пояснил, что вероятность устранения украинского лидера его политическими противниками сегодня оценивается как крайне высокая. При этом спецслужбы Украины могут не успеть предотвратить угрозу, так как многие их агенты финансово мотивированы оппонентами власти.
Британский аналитик Александр Меркурис заявил о попытках Владимира Зеленского сбежать из Киева из-за тревожной обстановки.
Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.
После отставки главы ведомства в Киеве, Одессе и Житомире вспыхнули массовые акции протеста.