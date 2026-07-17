Спецслужбы обязали Зеленского минимизировать выступления из-за риска покушения

Tекст: Вера Басилая

Украинские спецслужбы настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому максимально ограничить публичную активность из-за возросшей угрозы покушения, передает РИА «Новости». Меры безопасности значительно усилены.

Источник в российских силовых структурах заявил, что на фоне акций протеста на Украине, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ, на политических оппонентов Зеленского, его выступления теперь проходят исключительно с бронированными стеклами.

Собеседник агентства пояснил, что вероятность устранения украинского лидера его политическими противниками сегодня оценивается как крайне высокая. При этом спецслужбы Украины могут не успеть предотвратить угрозу, так как многие их агенты финансово мотивированы оппонентами власти.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил о попытках Владимира Зеленского сбежать из Киева из-за тревожной обстановки.

Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.

После отставки главы ведомства в Киеве, Одессе и Житомире вспыхнули массовые акции протеста.