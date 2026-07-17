Зеленский назначил Поклада врио главы СБУ

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины генерала-майора Александра Поклада (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости». С 2023 года он занимал должность заместителя главы этого ведомства.

«Первому заместителю председателя службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте украинского лидера.

По информации СМИ, Александр Поклад связан с наркобизнесом, а также причастен к покушениям, пыткам и убийствам.

Ранее Верховная рада утвердила 16 новых министров, однако должности глав МИД и Минобороны остались вакантными. Новым премьером стал Сергей Корецкий, бывший глава «Нафтогаза» и ставленник Тимура Миндича, соратника Зеленского, который является основным фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере на Украине.

Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.

ФСБ России установила причастность Поклада к организации теракта против офицера ВМФ в Севастополе.