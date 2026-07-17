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Зеленский назначил Поклада врио главы СБУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины Александра Поклада (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины генерала-майора Александра Поклада (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости». С 2023 года он занимал должность заместителя главы этого ведомства.
«Первому заместителю председателя службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте украинского лидера.
По информации СМИ, Александр Поклад связан с наркобизнесом, а также причастен к покушениям, пыткам и убийствам.
Ранее Верховная рада утвердила 16 новых министров, однако должности глав МИД и Минобороны остались вакантными. Новым премьером стал Сергей Корецкий, бывший глава «Нафтогаза» и ставленник Тимура Миндича, соратника Зеленского, который является основным фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере на Украине.
Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.
ФСБ России установила причастность Поклада к организации теракта против офицера ВМФ в Севастополе.