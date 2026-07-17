Евкуров доложил о совершенствовании новаторской деятельности в войсках

Tекст: Антон Антонов

«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров в ходе своего выступления на заседании коллегии военного ведомства доложил о проводимой работе по совершенствованию изобретательской и новаторской деятельности в войсках», – говорится в сообщении.

По его словам, более 2 тыс. уже введенных в эксплуатацию промышленных образцов повысили эффективность обучения военнослужащих и выполнения боевых задач в зоне СВО, передает ТАСС.

Евкуров отметил, что только в первом полугодии число заявок на изобретения и рационализаторские предложения выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а количество выданных патентов на изобретения увеличилось на 17%.

Замминистра также указал, что во взаимодействии с Департаментом повышения эффективности деятельности Минобороны России были разработаны и внедрены нормативные акты, сократившие сроки рассмотрения заявок, оформления патентов на изобретения и удостоверений на рационализаторские предложения. Эти решения значительно оптимизировали все соответствующие процедуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Минобороны России создало систему «Воентех» для ускоренного внедрения инновационных технологий и развития взаимодействия с гражданским научным сообществом.

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах сократить к 2030 году срок внедрения инновационного вооружения до двух – шести месяцев в рамках проекта «Воентех».

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками силовых вузов рассказал о боевых испытаниях свыше тысячи образцов вооружения и техники в минувшем году.